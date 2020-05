​L'appel du 18 mai d'Oscar Temaru

Si Oscar Temaru n'avait pas les accents du général de Gaulle, certaines incantations s'en inspiraient. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi matin à la permanence du Tavini, il n'a pas manqué de moquer un « statut qui n'a d'autonomie que le nom ». Dans une salle bondée où la distanciation sociale n'avait également de distanciation que le nom, le leader souverainiste n'a pas manqué d'ironiser sur « qui a vraiment dirigé le Pays pendant la pandémie » ou sur le « nouveau traducteur » du haut-commissaire.Dans un discours oscillant entre nostalgie et désir d'avenir de « nos enfants » et rebondissant sur les polémiques actuelles, il a puisé dans la philosophie taviniste habituelle. Si de Gaulle combattait l'occupation allemande de la France, Temaru a choisi de rappeler le droit de propriété du peuple maohi « sur cette terre, sur nos lagons qui sont envahis à Faa'a ». Des lagons « piscines de nos enfants, c'est là que l'on a appris à nager et pêcher et où nos enfants vont apprendre à nager et pêcher ». Dans un contexte de fermeture des frontières, la souveraineté alimentaire est revenue sur le tapis avec l'indispensable régénération des cocoteraies et le zonage des terres agricoles, ce « pan de l'économie a été mis de côté ».Quid des réformes pour relancer l'économie du fenua ? Sur ce point, le chef de parti s'est montré moins disert, évoquant seulement que la possibilité de faire des économies sur les caisses du Pays et la nécessité de faire des emprunts pour lancer des grands chantiers. Des emprunts qui doivent se faire sur les marchés financiers ou ailleurs car « il existe d'autres possibilités de financement que la France pour aider la Polynésie ». Fort du constat qu'« on attend tout de Paris », il s'interroge malicieusement pour savoir « si on va continuer à faire la danseuse » devant la France.La rencontre avec les médias avait surtout pour but de dévoiler le programme des festivités du parti pour célébrer les sept ans de l'adoption par l'ONU de la résolution réinscrivant la Polynésie française sur les territoires non autonomes. Et comme cette résolution de mai 2013 « n'a jamais été respecté par la France », Temaru veut faire une grosse piqure de rappel en organisant ce dimanche à 16 heures à la stèle à Hotuarea un rassemblement avec le dépôt de gerbes pour continuer le combat vers la souveraineté, sept ans jour pour jour après la réinscription. Une souveraineté que le leader a comparée, en citant Tolstoi, à un « droit de vie et de mort » de l'Etat sur Maohi nui, « on a confié notre souveraineté à des gens qu'on ne connait pas ».Un combat et un effort de sensibilisation de la population pour lesquels le Tavini va assurer la continuité pédagogique. Un site, toujours en construction, devrait voir le jour prochainement. Sur maohinui.org , les jeunes et moins jeunes pourront cliquer, dans les jours qui viennent, sur des contenus retraçant le long combat depuis 1946 vers la réinscription. Un travail d'éducation à faire pour combler le vide de l'enseignement traditionnel des enfants parce que « justement, ils ne font pas à l'école ». Oscar Temaru veut aussi que la journée de lundi ne soit pas celle de la reprise des cours dans les écoles polynésiennes mais celui de l'information sur le long chemin vers l'indépendance dans les foyers. « Je demande à tous les parents de marquer le coup » et de « rester à la maison pour apprendre ce qui s'est passé le 17 mai 2013 » aux enfants. Un appel à un « chappe l'école » pour la bonne cause en quelque sorte pour une journée dédiée à l'information des plus jeunes mais également à un retour aux sources des valeurs polynésiennes.Un appel qui trouvera peut-être un écho au niveau local mais probablement moins au niveau international. La crise a en effet suspendu l'agenda de l'ONU et le parti semble se résoudre à l'idée qu'aucune nouvelle résolution n'interviendra avant la fin de l'année pour rappeler l'Etat le principe d'autodétermination. Le parti et son leader ne perdent pas espoir. Comme disait de Gaulle, « la fin de l'espoir est le commencement de la mort ».