Le Punaauia RC bat Paea Manu Ura au bout du suspense

Tahiti, le 23 avril 2023 - La 8e journée du Championnat de Tahiti à XV a engendré deux rencontres au contenu bien différent au stade Fautaua. Si le Faa’a Aro a déclaré forfait jeudi soir contre le Papeete RC, le Punaauia RC a battu (23-21) Paea Manu Ura au terme d’un match de belle facture et indécis jusque dans les arrêts de jeu.



Le rugby local propose cette saison un Championnat de Tahiti à XV passionnant et de bon niveau même si Moorea ne peut vraiment défendre ses chances de qualification pour la phase finale ne disputant que ses matches à domicile soit cinq rencontres lors des dix journées de la phase régulière et que Faa’a handicapé par plusieurs suspension de longue durée doit composer avec un effectif réduit comme ce fut le cas jeudi soir,



Mais depuis l’ouverture du championnat, les rencontres ont été dans l’ensemble très vivantes et souvent empreintes de suspense. La rencontre Punaauia-Paea en a été une parfaite illustration samedi soir à Fautaua. Il est vrai que la pression est moindre sur les équipes depuis deux ou trois journées, les quatre qualifiés pour la phase finale étant quasiment connus et cela libère les joueurs et engendre des matches ouverts d’autant que Punaauia, Papeete, Paea et Pirae sont d’un niveau sensiblement équivalents et que la place finale à la fin de la phase régulière devient moins importante. Rappelons que le 1er sera opposé au 4e et le 2e au 3e en demi-finale. D’entrée de match samedi soir, on a senti que les deux équipes ont eu envie de produire du jeu et l’évolution du score tout au long de la rencontre poussera les uns et les autres à jouer vers l’avant.



Plusieurs retournements de situation



C’était plutôt Punaauia, dont l’entraîneur Remy Mahuta a fait tourner l’effectif en vue des échéances futures, qui a tenu le ballon en début de match et a occupé le camp de l’adversaire. Les partenaires du capitaine Heiarii Tetuanui trouvaient l’ouverture à deux reprises aux 13e et 26e minute sur deux essais de Ganahoa Tamarua et François Duval (10-0), essais non transformés. Paea est ensuite mont en régime et revenait au score à la 30e minute sur une belle combinaison dans les 22 mètres de Punaauia entre l’ouvreur John Ho et le centre Taumihau Charles qui aplatittissait près des poteaux de Punaauia ce qui rend la transformation du même Taumihau Charles plus aisée (10-7). Le score n’évolue plus jusqu’au repos d’une première mi-temps plutôt à l’avantage de Punaauia, mais qui n’a toutefois pas toujours pu aller au bout de ses intentions commettant beaucoup d’en avant.



Dominateur en mêlée fermée, Paea allait en profiter dès la reprise pour avancer après une mêlée et plusieurs regroupements, Angus Charles finissant le travail en force. Taumihau Charles passait la transformation et portait le score à 14-10 pour les siens. Dès lors, Punaauia s’en est remis principalement à ses arrières pour porter le danger en camp adverse et malgré plusieurs en avant, les orange de la côte ouest finissaient par scorer à la 64e minute grâce à Anthony Bobet, Jean Xavier Ballot réussissant la transformation (17-14).



Il passait aussi une pénalité à la 72e minute pour porter le score à 20-14. Mais nouveau retournement de situation à la 77e minute, Punaauia jouant alors à 14 suite au carton jaune de Mahinui Mapuhi, quand l’arbitre accordait un essai de pénalité à Paea, la mêlée de Punaauia s’écroulant plusieurs fois devant son en-but. La transformation était automatique et Paea menait alors 21-20. Mais c’est bien Punaauia qui a eu le dernier mot, Jean Xavier Ballot réussissant une pénalité au début des arrêts de jeu pour donner la victoire (23-21) à Punaauia. Paea décrochait tout de même le bonus défensif.



Résultats, programme et classement Résultats 8e journée *Jeudi à Fautaua -Papeete-Faa’a 30-0 (Faa’a forfait)

*Samedi 22 avril à Fautaua

Programme à venir 9e journée *Jeudi 27 avril à Fautaua -19 h 00 : Pirae-Paea

*Samedi 29 avril -A Afareaitu 9 h 00 : Moorea-Faa’a -A Fautaua : 19 h 00 : Papeete-Punaauia -Punaauia-Paea 23-21

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Avril 2023 à 13:19 | Lu 176 fois