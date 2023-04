Le Faa’a Aro forfait face au Papeete RC, les demi-finalistes connus

Tahiti, le 21 avril 2023 - La rencontre Papeete-Faa’a, progammée jeudi soir à Fautaua, n’a pas eu lieu dans le cadre de la 8e journée du Championnat de Tahiti à XV, Faa’a étant forfait. Même s’il reste deux journées à disputer lors de la phase régulière, il ne fait plus aucun doute que Papeete, Punaauia, Paea et Pirae seront au rendez-vous des demi-finales du championnat.



L’exercice 2022 qui a entraîné la suspension pour longue durée de plusieurs joueurs de Faa’a a encore eu des conséquences jeudi soir pour les verts. Déjà dans l’attente du retour de quatre joueurs qui seront autorisés à reprendre en compétition le 26 avril, Faa’a a dû composer avec l’absence de deux joueurs supplémentaires qui ont reçu un carton rouge samedi dernier lors de la rencontre face à Punaauia et qui étaient donc suspendus jeudi soir. Et comme l’équipe de Manuarii Richmond n’a pas un large effectif cette saison, Faa’a n’a eu d’autres choix que de déclarer forfait jeudi soir n’ayant que dix joueurs présents alors qu’il en faut au moins 12 sur la feuille de match pour démarrer une rencontre.



Ce forfait a éclairé la suite du championnat dans la mesure où Faa’a ne peut plus viser l’une des quatre premières places de la phase régulière sauf si Faa’a gagnait ses deux derniers matches de classement avec bonus et que Paea ou Pirae déclarent forfaits lors de leur matches à venir ce qui est plus qu’improbable. L’entraîneur Manuarii Richmond a néanmoins souligné que Faa’a avait bien l’intention de se relancer et le club devrait effectuer le déplacement à Moorea lors de la prochaine journée. Et puis Faa’a a pour objectif de se distinguer en Coupe de Tahiti étant le tenant de l’épreuve.



En attendant, place à la fin du Championnat de Tahiti à XV et à la phase finale à venir qui s’annonce passionnante, Paea le champion en titre, Papeete, Punaauia et Pirae étant d’un niveau sensiblement équivalent sur ce que l’on a constaté lors des dernières journées de championnat. A noter que le club de Pirae rentre d’un stage en Nouvelle-Zélande ce qui pourrait lui permettre d’être encore plus compétitif en phase finale. La 8e journée du championnat de Tahiti à XV sera clôturée samedi avec l’affiche Punaauia-Paea.

Résultats, programme et classement *Jeudi à Fautaua -Papeete-Faa’a 30-0 (Faa’a forfait)

*Samedi 22 avril à Fautaua -19 h 00 : Punaauia-Paea

Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 21 Avril 2023 à 09:30 | Lu 139 fois