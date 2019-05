Le Pays accorde un agrément à la Fédération d'escrime du fenua

UN RENOUVELLEMENT APRES LES JEUX DU PACIFIQUE

"Notre demande d'agrément remonte à un an, et nous sommes évidemment ravis de la tournure des événements", a confié Arnaud Bellanger, maitre d'arme à la Fédération d'escrime du fenua, à la suite de la publication au journal officiel d'un arrêté accordant un agrément à ladite fédération.En obtenant cet agrément la fédération présidée par Cyrille Viriot, fondée en avril 2018, est ainsi conforme à l'ensemble des statuts prévus par le Pays. Elle répond notamment aux exigences d’encadrement, d’hygiène et de sécurité et est en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l’encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux. Elle justifie également au minimum de trois clubs affiliés et d'un total de 100 licenciés."On se structure petit à petit, on avance et on continue de travailler", explique Arnaud Bellanger. Avant d'ajouter, "pendant un an nous avons fournis tout un tas de document. On a mis également en place des formations pour nos arbitres, on travaille sur le haut-niveau avec nos jeunes, tout est en place au sein de notre fédération. C'est un bon message que nous adresse le Pays."Cet agrément est également un prérequis indispensable en vue d'obtenir une délégation de service public (DSP). La fédération délégataire a ainsi le monopole sur l’organisation des compétitions officielle et sur la délivrance des titres. Elle s'occupe également de la promotion de l’éducation par les activités physiques et sportives, et elle reçoit également des subventions du Pays. L'ensemble des DSP seront ainsi renouvelées à la suite des Jeux du Pacifique qui se tiendront en juillet prochain aux Samoa. "On aurait pu l'avoir aujourd'hui mais vu que dans que dans quatre mois il y aura un renouvellement de toutes les DSP on a aucun intérêt à l'obtenir maintenant", note Arnaud Bellanger.Rappelons qu'en février dernier le Pays avait retiré son agrément à la Fédération polynésienne d'escrime (FPE) de Bruno Sanchez, retirant par son conséquent sa délégation de service public. Ce retrait faisait suite à une plainte au pénal du gouvernement déposé en janvier dernier où il était reproché à la FPE des manquements aux normes de sécurité, et de ne pas avoir les justificatifs pour l'utilisation d'une subvention de deux millions de francs. Bruno Sanchez avait par la suite saisi en mars le tribunal administratif en référé pour faire annuler la décision du Pays. Peine perdue pour lui puisque le juge avait décidé d'entériner la décision de la direction de la Jeunesse et des Sports.