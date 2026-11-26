Tahiti, le 26 novembre 2026 – Une carte pour payer moins cher ses produits de première nécessité. C'est le nouveau dispositif de lutte contre la vie chère que le gouvernement soumettra mardi au vote des élus de Tarahoi. Quelque 13.000 personnes pourraient en bénéficier, pour un coût annuel estimé à 500 millions de francs. Mais derrière la promesse d'un gain de pouvoir d'achat, les modalités de cette nouvelle aide soulèvent déjà leur lot de questions, du choix des bénéficiaires à son déploiement dans les archipels. Et pour les premières économies en caisse, il faudra patienter jusqu'en septembre 2027.



Après avoir encadré les prix des Produits de première nécessité (PPN), le Pays entend désormais agir sur le montant du ticket de caisse des consommateurs les plus modestes. L'idée n'est pas nouvelle. Dès 2022, l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) évoquait la possibilité de mettre en place des aides directes sous forme de cartes ou de bons d'achat. Deux ans plus tard, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) préconisait lui aussi de faire bénéficier en priorité les ménages les plus vulnérables du dispositif des PPN. Aux îles du Vent, selon les données de l'ISPF, l'alimentation absorbe en effet un tiers des dépenses monétaires des 20 % de ménages les plus modestes, contre 17 % du budget des ménages en moyenne.



Concrètement, le gouvernement envisage une remise d'au moins 10 % sur certains PPN, assortie d'un crédit mensuel d'au moins 3 000 francs. Pour un panier de 10.000 francs comprenant 5.000 francs de produits éligibles, le consommateur économiserait ainsi 500 francs. À ce taux, il lui faudrait toutefois consacrer 30.000 francs par mois aux seuls produits concernés pour épuiser son crédit de remises.



Le solde non utilisé serait néanmoins reportable d'un mois sur l'autre, dans la limite de la durée de validité de la carte. Quant aux taux de remise, à la liste des produits concernés et au montant du crédit, ils seront fixés en conseil des ministres, le projet de loi du Pays se bornant à fixer des plafonds respectifs de 20 % et de 10.000 francs pour le taux et le crédit.



Une aide à retardement



Qui pourra en bénéficier ? Le gouvernement table sur 13.000 personnes : 8.000 bénéficiaires d'aides sociales, quelque 800 étudiants boursiers et 4.200 stagiaires relevant du Sefi ou du Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA). Pour les premiers, un plafond de revenus mensuels bruts de 120.000 francs est envisagé. Et qu'il s'agisse d'une personne seule ou d'un parent avec plusieurs enfants à charge, le crédit individuel sera identique.



Un choix qui répond à un “objectif de simplicité, compte tenu des données disponibles sur les personnes à charge”, relève le rapport présenté par Maurea Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill (Tavini).



Cette volonté de simplification a aussi ses limites. Établie chaque année par la Direction générale des affaires économiques (DGAE) à partir des données des différents services, la liste des bénéficiaires ne sera actualisée qu'une fois par an. Un calendrier qui, comme le soulignent les rapporteurs, peut entraîner “un délai de trois à 15 mois entre l'événement à l'origine de l'éligibilité et le début du bénéfice de la carte”. À l'inverse, un stagiaire ayant décroché un emploi à l'issue de sa formation pourra encore bénéficier des remises l'année suivante. La précarité n'a manifestement pas le même calendrier que l'administration.



Une carte de plus dans le portefeuille



Favorable au principe d'une aide ciblée mais pas à ses modalités, le Cesec avait notamment préconisé en juin de s'appuyer sur les dispositifs existants, dont la carte d'aides sociales Fa'atupu, actuellement en cours de déploiement. Le gouvernement a préféré créer une nouvelle carte, dont la gestion sera confiée à un opérateur extérieur. Sur les quelque 500 millions de francs que devrait coûter le dispositif en année pleine, près de 33 millions seraient ainsi consacrés aux frais de gestion.



Autre écueil, particulièrement sensible dans les archipels : la nécessité pour les commerçants de disposer d'une connexion à Internet. Pas de réseau, pas de remise. L'option des bons papier, préconisée par le Cesec, a été écartée en raison de la charge de gestion qu'elle induirait. En commission, le 19 novembre, les élus ont d'ailleurs pointé le “risque que seuls les commerces les mieux structurés puissent participer au dispositif”. Des “schémas pilotes” sont prévus dans les îles pour favoriser la participation des petits commerçants.



Les élus se sont également interrogés sur l'articulation de cette nouvelle aide avec une réforme plus durable de la lutte contre la vie chère et sur le “risque de dépendance aux aides”. Mais aussi sur la pérennité de son financement. Car les remises seront financées par le fonds de lutte contre la cherté et pour le développement de la concurrence, dont le gouvernement entend par ailleurs prélever 860 millions de francs de réserves pour équilibrer son budget 2027.



Si le texte reçoit mardi le feu vert de Tarahoi, les premières remises en caisse sont attendues pour le 1er septembre 2027. À quelques mois, donc, des prochaines élections territoriales. Un calendrier qui ne manque pas d'intérêt politique, à défaut de répondre à l'urgence du moment.