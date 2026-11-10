

Douanes, le logiciel FENIX bientôt réduit en cendres

Tahiti, le 10 novembre 2026 – Sept ans après sa mise en service, FENIX, le logiciel qui gère le dédouanement des marchandises en Polynésie, accuse déjà sérieusement son âge. Lenteurs, bugs à répétition, difficultés de maintenance… Le Pays veut tourner la page et adopter un nouvel outil développé par les Nations unies, pour près de 546 millions de francs. Un projet de loi du pays porté par le gouvernement et approuvé lundi en commission de l'économie doit notamment permettre de lever un obstacle juridique pour engager cette transition.





Derrière son nom de code, FENIX (Fenua Import Export) est une pièce maîtresse de l'économie polynésienne. Depuis 2019, ce logiciel accompagne les marchandises de leur arrivée sur le territoire jusqu'à leur dédouanement, calcule les droits et taxes et autorise leur enlèvement. Un rouage essentiel qui fonctionne jour et nuit et par lequel sont passés 68,8 milliards de francs de recettes douanières en 2025, dont 55,9 milliards pour le budget général du Pays. Soit plus de 38 % de ses recettes fiscales.

Autant dire que lorsqu'il tousse, c'est toute la chaîne des importations qui risque de s'enrhumer.



Or, selon le rapport présenté lundi en commission de l’économie par Maurea Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill, FENIX souffre d'une “instabilité chronique” qui pénalise aussi bien les douanes que les entreprises. Aux “dysfonctionnements récurrents” et aux lenteurs s'ajoutent un code informatique vieillissant et des fonctionnalités insuffisantes pour répondre aux exigences du nouveau code des douanes, entré en vigueur en juin dernier.



Le Pays a donc jeté son dévolu sur SYDONIA, un système développé par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), déjà utilisé dans plus d'une centaine de pays, notamment en Nouvelle-Calédonie, à Fidji ou au Vanuatu. Une mission d'étude menée en Nouvelle-Calédonie en 2024 a d'ailleurs livré des conclusions “tout à fait positives”, selon le rapport.



Un remplaçant à 546 millions de francs



La nouvelle version, baptisée ASY5, doit notamment faciliter les formalités douanières, améliorer les contrôles et fiabiliser les statistiques du commerce extérieur. Coût estimé de l'opération : 545,9 millions de francs pour un déploiement prévu sur 30 mois. Le calendrier est d'autant plus serré que le contrat d'assistance de FENIX arrive à échéance le 30 juin 2028.



Mais avant de changer de logiciel, encore faut-il pouvoir contractualiser avec l'ONU. Et c'est là que le droit polynésien complique les choses. La CNUCED n'est pas un fournisseur commercial classique : elle met son logiciel gratuitement à disposition, les sommes versées couvrant les frais d'expertise, de missions et de coordination du projet. Les procédures habituelles de marchés publics ne sont donc pas adaptées à ce partenariat.



Le projet de loi du pays prévoit ainsi une dérogation au code polynésien des marchés publics pour les prestations informatiques douanières confiées à des organisations internationales. Il supprime également les références à FENIX dans la législation, afin de ne plus devoir modifier la loi à chaque changement de logiciel. Pour le Pays, l'enjeu est de taille : moderniser un système devenu indispensable au commerce extérieur, sans risquer de gripper la circulation des marchandises ni la perception des recettes douanières.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 10 Novembre 2026 à 11:17 | Lu 253 fois



