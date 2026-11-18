

Prix anticycloniques, Warren Dexter a son arrêté mais veut consulter

Tahiti, le 18 novembre 2026 – Unanimité ce mardi à Tarahoi autour de la proposition du Tavini visant à plafonner temporairement les prix des équipements anticycloniques. Mais le gouvernement avait déjà son propre dispositif dans les tuyaux. Warren Dexter a confirmé qu'un projet d'arrêté était rédigé, sans être prêt à le faire adopter : le ministre des Finances veut d'abord consulter les entreprises, de peur qu'elles ne compensent les marges encadrées en augmentant celles des produits à prix libres.





À l'approche d'un cyclone, pas question que la peur fasse grimper les prix des bâches, cordages, lampes ou jerricans. C'est le sens de la proposition de délibération portée par plusieurs élus Tavini, adoptée ce mardi en un tournemain. Le texte demande au gouvernement un plafonnement temporaire des prix, sur la base de ceux pratiqués avant la mise en garde cyclonique. Une précaution importante dans les îles éloignées, où les familles n'ont guère le choix des commerces.



“Pendant la menace, personne ne doit s'enrichir sur l'inquiétude des familles”, a résumé Patricia Jennings (A Fano Ti'a). Sur les onze familles de produits concernées, sept ne comptent aucun article dont le prix est réglementé. Et les écarts existent déjà : selon des relevés de la Direction générale des affaires économiques (DGAE), un même paquet de quatre piles coûte de 610 à 795 francs, selon les magasins.



Nicole Sanquer (Ahip) a toutefois rappelé que la réglementation des prix relève déjà du conseil des ministres. Elle craint qu'en fixant les conditions d'intervention du gouvernement, l'assemblée ne brouille les responsabilités entre les deux institutions. D'autant qu'en commission, le 9 novembre, le représentant du Pays avait annoncé la préparation d'un arrêté, avec des relevés de prix engagés depuis un mois et demi. L'élue a demandé des précisions sur son calendrier et les contrôles prévus dans les archipels.



Un arrêté prêt, mais pas encore signé



Teumere Atger-Hoi (Tavini) a également insisté sur l'anticipation, notamment dans les archipels dépendants des rotations maritimes. Elle réclame la communication du projet d'arrêté, de la liste des produits et des premiers relevés de prix, ainsi qu'un suivi public des mesures prises.



Warren Dexter a confirmé que le gouvernement entendait agir sur les Produits de première nécessité (PPN) et de grande consommation (PGC), dont les marges sont encadrées. “Sur le papier, l'arrêté est prêt”, a-t-il assuré, avant de nuancer : “Mais pour moi, il n'est pas prêt.” Il veut d'abord discuter avec les organisations patronales des équipements concernés et des marges envisagées pour trouver “un minimum de consensus”.



Car le ministre redoute un effet boomerang si les commerçants ont le sentiment qu'on leur force la main. “Vous voulez réduire ma marge comme ça sans me concerter ? Ben, je vais augmenter mes marges sur les produits libres”, a-t-il illustré. Au bout du compte, “on s'aperçoit qu'on n'a rien gagné, c'est même l'inflation, ça augmente”. Warren Dexter veut éviter une mesure “contre-productive”.



Le ministre des Finances rappelle aussi que le Code de la concurrence limite ce dispositif exceptionnel à six mois, en présence d'un risque avéré et imminent de hausse excessive des prix. Pour l'heure, il constate surtout “une pression sur les stocks”. “Si on le fait trop tôt, le délai de six mois peut s'arrêter trop tôt”, prévient-il, alors que la saison cyclonique pourrait se prolonger jusqu'à la fin du premier semestre 2027.



Une fois les produits et les marges définis, l'arrêté pourra toutefois être adopté “en dépôt sur table le jour même où on décide de l'activer”. Contrairement à la procédure habituelle, qui laisse aux commerçants un à deux mois pour s'adapter, ces mesures exceptionnelles peuvent s'appliquer immédiatement. Reste donc à choisir le bon moment pour dégainer l'arrêté.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 18 Novembre 2026 à 14:10 | Lu 361 fois



