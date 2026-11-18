

Après les prix, le Tavini s'attaque au coût de la protection

Tahiti, le 18 novembre 2026 – Après les prix, les aides. Au lendemain de l'adoption à l'unanimité d'un texte visant à encadrer les prix des équipements anticycloniques, le Tavini veut, cette fois, aider les familles modestes à se protéger. Examinée ce mercredi en commission à Tarahoi, une nouvelle proposition prévoit notamment la création d'un fonds polynésien de prévention des risques naturels, des aides pour sécuriser les logements et un soutien aux communes pour leurs abris de survie. Reste à trouver les financements, en pleine saison cyclonique et alors que le budget 2027 est déjà sur la table.





À quoi bon plafonner les prix des équipements anticycloniques si certaines familles n'ont tout simplement pas les moyens de les acheter ? C'est tout l'enjeu de cette seconde proposition de délibération, déposée par les mêmes cinq élus Tavini que le texte adopté mardi. Dans leur rapport, Heinui Le Caill et Teumere Atger-Hoi résument le problème : “Encadrer les prix des produits de sécurisation cyclonique est nécessaire, mais ne suffit pas aux familles qui ne peuvent pas les acheter.”



Pour y répondre, les élus veulent d'abord s'appuyer sur l'existant. L'aide à l'amélioration de l'habitat individuel (AAHI), gérée par l'Office polynésien de l'habitat (OPH), pourrait être davantage mobilisée pour sécuriser les logements les plus exposés : renforcement, arrimage, étanchéité ou protections temporaires. Le texte propose aussi de revoir les conditions de renouvellement pour les familles déjà aidées dont l'habitation présente encore des fragilités.



Et pour ceux qui n'y ont pas droit, notamment les locataires ? Les auteurs proposent une aide complémentaire, attribuée par les services sociaux du Pays, pour permettre aux ménages de tenir les 72 premières heures après un cyclone : eau, éclairage, énergie, communication ou premiers secours.



Un fonds pour prévenir plutôt que réparer



Mais la mesure phare du texte est ailleurs : la création d'un fonds polynésien de prévention des risques naturels. Une idée qui s'appuie sur une recommandation de la Cour des comptes de 2024 qui soulignait que la Polynésie française ne pouvait pas bénéficier du fonds Barnier, principal outil national de financement de la prévention des risques naturels. Elle invitait donc le Pays à se doter de son propre dispositif.



Ce fonds aurait notamment vocation à financer la protection des populations les plus exposées et les équipements collectifs de mise à l'abri. Aux Tuamotu, il pourrait prendre en charge les 5 % actuellement supportés par les communes pour les abris de survie dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage. Le programme, financé avec l'État et prolongé jusqu'à fin 2027, devrait également être accéléré.



Des ambitions qui manquent de souffle



La Polynésie a pourtant déjà eu un fonds consacré aux calamités naturelles. Créé en 1992, le Compte d'aide aux victimes des calamités (CAVC) avait été supprimé fin 2016, sous le gouvernement d'Édouard Fritch, au nom d'une plus grande réactivité. Ses recettes avaient été réintégrées au budget général afin de permettre au Pays d'intervenir plus rapidement, sans devoir réunir l'assemblée pour voter un collectif budgétaire. Dix ans plus tard, le Tavini propose de renouer avec le principe d'un financement dédié, mais cette fois pour agir en amont des catastrophes. Une différence de taille, qui n'efface pas la question : pourquoi recréer un fonds spécifique alors que la suppression du précédent devait justement simplifier l'action publique ?



Car pour l'heure le texte ne crée aucun fonds, n'ouvre aucun crédit et ne garantit aucune nouvelle aide. Le gouvernement aurait trois mois après son adoption pour présenter un calendrier et chiffrer les besoins, même si les auteurs souhaitent mobiliser les dispositifs existants dès cette saison. Dans les îles éloignées, encore faudra-t-il acheminer les matériaux et réaliser les travaux à temps. Et avec le budget 2027 déjà transmis aux élus, la prévention devra désormais trouver sa place dans les arbitrages.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 18 Novembre 2026 à 16:19 | Lu 425 fois



