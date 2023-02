Le Papeete Rugby Club enfonce le Faa’a Rugby Aro

Tahiti, le 19 février 2023 - Troisième journée du Championnat de Tahiti de rugby à XV et troisième défaite pour le Faa’a Rugby Aro, battu (20-6) par le Papeete RC, samedi soir au stade Fautaua. Le JR Moorea et le Pirae RC se sont quittés sur un match nul (10-10), samedi matin à Afareaitu.



La phase régulière du Championnat de Tahiti à XV se décante doucement et a déjà apporté son lot d’enseignements. Sachant que les quatre premiers disputeront la phase finale et que Moorea ne peut a priori y prétendre, ne disputant que cinq des dix matches de la première phase, dans la mesure où le club de l’île Sœur peut réunir un effectif suffisant pour jouer à domicile mais pas pour venir se produire à Fautaua, ils sont donc cinq à postuler aux quatre places de la phase finale. Mais soulignons quand même que Moorea peut mathématiquement décrocher son billet avec un concours de circonstance très favorable.







L’affiche Papeete-Faa’a complète le programme de la 3e journée samedi soir à Fautaua. La pression est principalement sur Faa’a qui a débuté le championnat par deux revers, mais Papeete a aussi une carte importante à jouer pour rester dans le haut du classement.



Ça se complique pour Faa’a



Les joueurs de la capitale prennent le match par le bon bout en faisant, d'entrée, preuve de beaucoup d’engagement et en obligeant Faa’a à subir. Toutefois, si Papeete ouvre le score à la 6e minute par une pénalité de Nicolas Ebb, Clario Pani lui répond trois minutes plus tard (3-3). Mais Papeete domine dans l’ensemble et trouve le chemin de l’en-but de son adversaire à la 19e minute par Reupena Flores qui conclut un bon travail de ses avants. Ebb transforme et porte le score à 10-3. Papeete va jouer un temps à 14 (carton jaune pour Bergougnou) et ça rééquilibre les débats territorialement. Mais coup dur pour Faa’a lorsque Heiarii Ioane prend un carton rouge à la 37e minute et va laisser son équipe finir la rencontre à 14.



Paradoxalement, Faa’a est mieux dans le match en début de 2e mi-temps que ce ne fut le cas en première période. Ebb et Pani ajoutent une pénalité de chaque côté, le score étant 13-6 en faveur de Papeete à la 48e minute. La suite de la rencontre va manquer de rythme car régulièrement stoppée par les fautes et Papeete se retrouve définitivement à 14 à la 67e minute suite à l’expulsion de Bergougnou pour un deuxième carton jaune. Papeete va néanmoins assurer son succès à la 72e minute par un essai de Hakalani Shan transformé par Nicolas Ebb (20-6).



Bonne opération pour Papeete comme le confirme son entraîneur Nicolas Hourtal : "Ce fut un succès difficile car on a notamment dû jouer deux fois à 14 avec les expulsions temporaires. Et puis il y a eu beaucoup de coups de sifflet et donc d’arrêt de jeu. Mes joueurs ont dû jouer sur un rythme saccadé et c’est dur de prendre le jeu à son compte dans ces conditions. Mais la victoire est là et c’est bien l’essentiel dans notre objectif de finir à l’une des quatre premières places et de disputer les phases finales. C’est bien engagé, mais il ne faut pas se relâcher, d’autant que deux matches difficiles nous attendent contre Punaauia puis Paea."



Résultats 3e journée *Jeudi 16 février • À Fautaua : Paea-Punaauia 14-7

*Samedi 18 février • À Afareaitu : Moorea-Pirae 10-10 À Fautaua : Papeete-Faa’a 20-6

Programme 4e journée *Jeudi 2 mars • À Fautaua 19 h 00 : Punaauia-Papeete

*Samedi 4 mars • ÀFautaua 19 h 00 : Pirae-Paea



À Fautaua : Papeete-Faa’a 20-6

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 19 Février 2023 à 14:38 | Lu 214 fois