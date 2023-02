Paea Manu Ura sort vainqueur du choc contre le Punaauia Rugby Club

Tahiti, le 17 février 2023 - La grosse affiche qui a ouvert jeudi au stade Fautaua la 3è journée du Championnat de rugby à XV opposait le Paea Manu Ura RC, le champion en titre, au Punaauia RC, le leader du classement. La rencontre a tourné à l’avantage de Paea qui s’est imposé 14-7. Suite du programme samedi avec Moorea-Pirae à Afareaitu et Papeete-Faa’a à Fautaua.



Rencontre test jeudi soir entre Paea et Punaauia, deux grands prétendants au titre de champion et entre deux équipes qui avaient fait belle impression lors de leurs premières sorties. Le match n’a toutefois pas tenu toutes ses promesses au niveau technique avec beaucoup de déchets, mais il ne fut pas inintéressant ne serait-ce que pour le suspense ménagé jusqu’en fin de match.



Si Paea est mieux rentré dans la rencontre et a ouvert le score par une pénalité de Taumihau Charles à la 6è minute (3-0), Punaauia a rééquilibré les débats au fil des minutes et même plutôt dominé territorialement après le premier quart d’heure de jeu. Deux minutes de folie à la demi-heure de jeu lorsque François Duval filait à l’essai lequel était transformé par Thibault Thole, Punaauia prenant alors l’avantage 7-3. Mais Manu Ura réagissait dans la minute suivante sur un exploit personnel de Taumihau Charles qui transperçait le rideau défensif de Punaauia et redonnait l’avantage (8-7) à Paea. Le score n'as plus bougé jusqu’au repos au terme d’une première mi-temps au rythme haché par les mêlées pour cause d’en-avant ou de touches pas droites.



Paea plus réaliste



Mené au score, Punaauia a pris franchement le jeu à son compte à la reprise. Mais les oranges vendangeaient des lancements de jeu en enchaînant les en-avant et en ne faisant pas toujours les bons choix dans le jeu au pied. Dans ce contexte, Paea tenait plutôt aisément le choc d’autant que sa mêlée a pris nettement le dessus au fil des minutes. Et les violets n'ont pas laissé passer les occasions d’alourdir le score par deux pénalités de Taumihau Charles aux 59è et 75è minutes (14-7), le centre de Paea ayant été omniprésent jeudi soir.



Punaauia a tout donné dans les dernières minutes mais a continué à faire preuve de maladresse et a dû se contenter du bonus défensif. Le championnat s’annonce décidément très indécis car toutes les équipes sont d’un niveau relativement proche y compris Faa’a qui va monter en régime avec le retour de plusieurs titulaires et Moorea qui a posé beaucoup de problèmes à Papeete samedi dernier. Les quatre billets pour la phase finale vont être âprement disputés. Nouvelle illustration sans doute samedi avec les affiches Moorea-Pirae et Faa’a-Papeete.