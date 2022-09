Le National Geographic Resolution en escale à Rikitea

Rikitea, le 23 septembre 2022 - Pour la première fois, le paquebot National Geographic Resolution a fait escale à Rikitea vendredi. Les passagers ont été dignement accueillis par la population.



Le paquebot d'expéditions et de croisières polaires National Geographic Resolution est arrivé en Polynésie française le 12 septembre après une première escale à Tahiti. Il a séjourné dans plusieurs îles dont Tahiti et Moorea, des Îles Sous-le-Vent, les Tuamotu et enfin les Gambier où il était en escale vendredi. À leur arrivée à Rikitea, les 60 passagers ont été dignement accueillis par l’association Takurua qui leur a présenté une prestation de danse et offert un cocktail. Des artisans ont également proposé leurs créations. Ensuite, le navire fera route vers Pitcairn puis Rapa nui avant de quitter la Polynésie.



Rédigé par Shana Boosie-Mu le Vendredi 23 Septembre 2022 à 19:39 | Lu 205 fois