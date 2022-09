Un navire polaire en Polynésie

Tahiti, le 13 septembre 2022 – Le National Geographic Resolution , bateau de croisière d'expédition, a jet é l'ancre pour la première fois dans le port de Papeete dans la soirée de lundi . Mercredi, il entreprendra son périple vers les Raromatai , les Tuamotu et les Gambier avant de ralier Rapa Nui, l'Antarctique puis l'Arctique.



Le paquebot d'expéditions et de croisières polaires National Geographic Resolution effectue sa première escale en Polynésie depuis lundi soir. Comme le veut la coutume, le navire accostant pour la première fois à Papeete, les autorités du port et le capitaine ont effectué un échange de plaques.



La croisière avait pour destinations initiales les côtes Est de la Russie et du Japon. Au vu de la situation tendue dans cette zone géographique, la compagnie a choisi de modifier son parcours et de faire escale en Polynésie.



Cap au Pôle Sud



Arrivé du port de Los Angeles, le National Geographic Resolution naviguera pendant une semaine dans nos eaux. Le navire programme de s'arrêter à Moorea, mercredi, sur son passage vers les îles de Raiatea et Tahaa, puis prendra le cap de Makatea, Fakarava, Hao et Mangareva. La longue route reprendra ensuite vers l'île de Pâques pour en finir avec la Polynésie au sens large. Les moai derrière eux, les croisiéristes poursuivront leur périple vers le sud et l'Antarctique. Le National Geographic Resolution terminera son parcours aux antipodes, dans l'océan Arctique, avec l'archipel du Smalvard, la Norvège, l'Islande et le Groenland. En tout, le périple durera 27 jours.



Pendant leurs escales polynésiennes, les chercheurs présents à bord se pencheront notamment sur l'état des récifs coralliens, en collaboration avec Coral Gardeners à Moorea, mais aussi sur la protection des espèces endémiques d'oiseaux, dans le cadre des projets menés par la Société d'Ornithologie de Polynésie Manu. Dans son aspect plus touristique, l'expédition vise à faire découvrir aux croisiéristes de nouvelles cultures et à explorer les environnements en dehors des clichés. Ainsi, le National Geographic Resolution propose à ses hôtes de multiples activités en lien avec l'investigation scientifique et permet donc de joindre l'utile à l'agréable, en dépassant la limite du tourisme de croisière classique. Pour ce long voyage, le navire comptera 46 passagers, des passionnés à la recherche d'un concept touristique d'exploration scientifique.





Xbow et hélices contrarotatives



D'un point de vue technique, le National Geographic Resolution a été conçu, avec son étrave inversée ou “Xbow”, dans le but d'affronter des mers houleuses avec des conditions météorologiques particulièrement rudes. Autre particularité de ce navire, il est équipé de deux hélices électriques contrarotatives, qui permettent de manœuvrer aisément en présence de glaciers. En termes de capacité d'accueil, le navire compte 69 cabines pour un maximum de 126 passagers et une centaine de membres d'équipage.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Mardi 13 Septembre 2022 à 20:26 | Lu 968 fois