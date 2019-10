Le Coopérathon Tahiti : créez une start-up pour le bien de tous

PAPEETE, le 2 octobre 2019-Le Coopérathon est un "marathon de l’innovation sociale" qui propose à tout citoyen de créer un projet d'entreprise durable en quelques semaines. Le concept a été lancé au Québec en 2016, mais a été élargi à la France dès l'année dernière, avec trois villes participantes dont Tahiti. Nos entrepreneurs s'étaient d'ailleurs illustrés puisque la Polynésie a présenté trois équipes en finales à Paris. En particulier, l'équipe Invasive Solutions a remporté le prix "Environnement" et 360 000 francs pour son idée de créer des contenants à usage unique à partir de feuilles de miconia !Devant le succès grandissant de l'événement, il a été renouvelé pour un Coopérathon 2019. Cette année, ce sont sept villes françaises qui participent, dont Tahiti encore une fois !Le concept est simple : entre le 05 octobre et le 2 novembre prochains, les participants pourront constituer une équipe puis développer un projet innovant sur l'un des quatre grands enjeux de société retenus : la santé, l’éducation, la finance et l’environnement, qui sont liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies.Pour les aider, ils recevront le soutien de coaches, d'experts et des contacts avec des clients et partenaires potentiels. Pendant quatre samedis successifs, des "sprints" seront organisés sous forme d'ateliers à l'espace Kaly&Joy Coworking et Design Center, au centre Vaima à Papeete.Les équipes participeront ensuite, par Skype, aux demi-finales parisiennes le 8 novembre. Les meilleures tenteront ensuite la finale, toujours par Skype, le 19 novembre, pour tenter de gagner une "accélération" dans un studio d'innovation parisien (et une immersion à Montréal pour le prix spécial "Jeune entrepreneur").