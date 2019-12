Le Camica a "l'interdiction d'entraver" l’activité de l'Ecole bilingue

Lire aussi : La tension monte à l'école bilingue de la Mission

Si ce n'est pas encore la fin du litige entre le Conseil d’administration de la mission catholique (Camica) et l'Ecole Bilingue de Polynésie, une ordonnance du 9 décembre délivrée par le juge de mise en état du tribunal de première instance de Papeete s'en prend sévèrement à l'institution catholique de la Mission. En question, les conditions de location et d’occupation des locaux de l’Ecole bilingue au foyer socio-éducatif du Bon Pasteur du Camica, quartier de la Mission à Papeete. La cohabitation entre le foyer et l’Ecole bilingue ayant mené à quelques tensions qui ont défrayé la chronique peu après la dernière rentrée scolaire…Rappelons dans cette affaire qu’en septembre 2018, le Camica avait déjà demandé sans succès au tribunal administratif de Papeete la suspension de l'autorisation pour l'ouverture de l’Ecole bilingue pour cause de troubles. Le contentieux est cependant en appel. Parallèlement, l'EBP avait assigné la Mission catholique au tribunal d'instance pour faire constater l'existence d'un bail de location en bonne et due forme et demander à ce que le Camica cesse d'entraver son activité. Des contentieux qui ont eu le don de faire monter la tension entre bailleur et locataire et ont conduit le juge de mise en état du tribunal civil à prendre, lundi dernier, une ordonnance sévère à l'encontre de la Mission catholique.