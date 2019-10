La tension monte à l’école bilingue de la Mission

La situation semble se tendre entre l’école et le foyer du Bon Pasteur ?



« Ils ne respectent aucun de nos droits. Nous on est là en tant que locataires. On fait les choses correctement et eux n’ont de cesse que de nous provoquer. Ils nous privent du parking, de l’accès à l’école, insultent les parents et vont même jusqu’à s’en prendre verbalement aux enfants… Donc c’est quand même très problématique. »



Comment en est-on arrivé à cette situation entre vous et le foyer ?



« Je suis arrivé en août 2016 avec évidemment l’accord du centre du Bon Pasteur à qui je règle en loyer. Et puis au bout de deux ans, ils ont souhaité mettre un terme à l’école. Du coup, j’ai été obligé de saisir la justice et ce n’est toujours pas jugé. C’est pour ça qu’il faut qu’on attende la décision du juge. Elle seule doit être respectée. Ce n’est ni aux bonnes sœurs, ni au Camica de se faire justice eux-mêmes ».



Vous comprenez les parents qui regrettent que leurs enfants soient « pris en otage » ?



« C’est ça qui est dramatique. C’est à dire qu’on est dans un milieu catholique dans lequel on a une école avec des enfants de six à dix ans. Et on essaie de mettre une pression verbale et parfois physique. C’est quand même incroyable. Il faut quand même protéger les enfants. Je peux comprendre que le Camica ou autres soient en colère après moi. Mais dans ce cas là, il faut venir me voir moi. Il faut arrêter de s’en prendre aux parents et aux enfants qui ne sont en rien responsables de cette situation. Je rappelle que j’ai été accueilli les bras ouverts en août 2016 et que je ne me suis pas installé en force, bien au contraire. On a eu des accords et une entente parfaite pendant deux ans. Ensuite, il faudra leur demander pourquoi il y a eu un tel changement d’attitude. »