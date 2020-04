La vie reprend presque son cours

Première conséquence de cet allègement, une grande partie des commerces et des restaurants de Papeete ont repris leur activité hier. Et après plus d'un mois d'arrêt, patrons et salariés étaient évidemment ravis de pouvoir rouvrir leur porte. C'est le cas par exemple d'un magasin de vêtements de surf. “Il était temps de reprendre le travail parce qu'après un mois à la maison on commençait à perdre un peu la tête. Cela fait du bien de retrouver les collègues de travail”, a confié la manager.



Tout a été mis en place également dans la boutique pour respecter les recommandations émises mardi par le gouvernement. Du ruban adhésif a été collé au sol pour marquer la distanciation sociale nécessaire, des plaques de plexiglass ont été fixées au niveau des caisses, du gel hydroalcoolique est systématiquement proposé aux clients qui souhaiteraient s'aventurer dans la boutique, et tout le staff est équipé de masques. “Les clients ne sont pas obligés de se présenter avec un masque dans le magasin. On a aussi instauré des règles supplémentaires comme le fait de ne pas manipuler tout le temps les vêtements, et de nous demander de le faire”, a expliqué la manager.



La reprise était également de mise pour une grande majorité de restaurateurs de la capitale. Si certains avaient déjà repris une petite activité, en mettant notamment en place un service de livraison, ces derniers étaient ravis de pouvoir de nouveau accueillir des clients dans leur salle, ou sur leur terrasse. “On a pris le soin de tout désinfecter ces derniers jours dans notre établissement”, a indiqué la propriétaire d'un restaurant-snack situé en face de la Cathédrale. La terrasse, ou sont servis en temps normal 120 couverts, a été réagencée pour respecter les recommandations spécifiques pour le secteur de la restauration. “Les tables sont bien espacées entre elles, et elles sont toutes désinfectées entre chaque client, et tous nos employés sont équipés de masques”, a affirmé la propriétaire. “La reprise a été timide le matin, mais à partir midi on a commencé à accueillir de plus en plus de monde. Les clients étaient tous contents de pouvoir se retrouver autour d'une table et de partager un bon repas”, a ajouté la propriétaire.