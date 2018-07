Ce groupe de danse est composé de plus de 100 artistes. Pour représenter au mieux leur thème sur la guerre entre les Mihiroa et les Parata, la troupe a préparé quatre tableaux, en végétal, en more ou encore en tissu.Pour cette première participation au Heiva i Tahiti, la troupe n'a pas démérité. L'essentiel pour le chef de groupe est de faire parler de son atoll, Anaa.Retour en images sur leur passage à To'atā, jeudi soir.>>> Le thème de Parata <<<