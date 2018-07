Parata racontera l'histoire qui a sauvé les Tuamotu

Malgré la souffrance de cette guerre et grâce aux Mihiroa qui sont venus se réfugier ici à Tahiti, il y a eu la paix aux Tuamotu

Les Parata ont commencé à raser la plupart des atolls des Tuamotu et quand ils sont arrivés à Tahiti, ils ont demandé au roi Pomare de leur livrer les gens de Mihiroa. Mais Pomare a parlé en faveur des vaincus. Il y a eu des négociations et grâce à cela, la paix est revenue aux Tuamotu

Aujourd'hui, quand on raconte ce qui s'est passé entre les Parata et les Mihiroa, on ne décrit que la partie où les Mihiroa sont tués de façon atroce, je ne nie pas ces faits-là. Mais, il faut aussi dire que grâce aux Mihiroa, qui sont venus se réfugier à Tahiti, eh bien, le roi Pomare a demandé aux guerriers de Anaa de cesser cette guerre.

L'histoire est coupée en deux parties, la 1ère se fera aux Tuamotu et la 2ème à Tahiti. Ces deux parties sont coupées en deux.

culturellement, Anaa c'est le vert, à cause du nuage vert. Mais aujourd'hui, je ne parle pas du nuage vert, mais vraiment de cette guerre. Comme le nom est Parata, donc on est sur la couleur du requin et des guerriers. Ce sont donc des couleurs sombres, marron ou gris. Le pā'ō'ā hivināu sera en tenue végétale pour représenter une partie qui se passera dans la verdure de Makatea et notre grand costume Hura Nui sera en rouge, où on parlera de Tahiti et du respect du choix du roi Pomare, par les guerriers Parata

Je suis Pa'umotu, j'ai une culture, une langue et c'est ce que je veux emmener sur scène. On a une particularité sur la façon de jouer, c'est plus rapide.

Dans le règlement, c'est le 'ori tahiti, on est obligé de respecter cela. Mais nous apporterons quand même une petite touche pa'umotu. Ce sera peut-être un moyen de dire au gouvernement et à la Maison de la Culture de revoir le règlement du Heiva, peut-être ne plus l'appeler Heiva i Tahiti, mais l'appeler Heiva i Pōrīnetia, nous sommes quand même cinq archipels. C'est mon avis en tant que jeune ra'atira.

il y a au moins 80 % qui sont originaires des Tuamotu. La moitié vient de Anaa, il y en a même qui viennent des mihiroa. J'ai beaucoup de musiciens qui viennent de Rurutu, d'ailleurs il y a une histoire entre Anaa et Rurutu. J'apporte ce que je sais, ce que j'ai étudié et ce que l'on m'a raconté. J'ai mis des années à étudier ce thème et aujourd'hui, je suis prêt