La part du lion pour Faa’a

Alfred Lai Koun Sing, président de la Fédération tahitienne de taekwondo et disciplines associées



Vous êtes satisfaits de l’organisation ?



"La fédération organise la compétition chaque année au mois de décembre. On est satisfait, aujourd’hui on a onze clubs et 137 compétiteurs. On est content car on a deux clubs qui se sont affiliés chez nous, on va donc terminer l’année avec deux nouveaux clubs. Il y a également le club de Raiatea qui s’est déplacé spécialement car ils n’ont pas les moyens de venir chaque mois. Et nous avons également les deux clubs de Moorea qui participent."



Des nouveautés sur cette édition ?



"Désormais la fédération océanienne forme nos arbitres. Tous les ans, un arbitre international vient faire de la remise à niveau. Tous nos arbitres essayent de se caler sur l’arbitrage mondial. Tous les six mois, il y a des changements, donc il faut être à la page. La venue des arbitres de la world taekwondo organisation (WTO) permet de faire progresser l’ensemble du système, pour que nos enfants soient plus à l’aise ensuite à l’international. J’ai constaté également moins de litiges liés à l’arbitrage donc avoir de meilleurs arbitres, c’est bon pour tout le monde."



Vous venez d’être nommé président de la fédération ?



"Le 23 novembre on a fait notre assemblée générale élective. Les clubs m’ont soutenu pour prendre la présidence pour quatre années. Nous avons beaucoup d’objectifs à atteindre. On a des déplacements à l’étranger, les championnats du monde etc…Il faut monter notre niveau car c’est très difficile de gagner à l’international. C’est pour ça qu’il faut qu’on se prépare. On espère pouvoir participer aux prochains Jeux du Pacifique mais pour cela il faudra retrouver la délégation de service public, la DSP que l’on a perdu il n’y pas longtemps en raison des problèmes de fédérations. Malgré ces problèmes, on continue d’aller de l’avant."