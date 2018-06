La littérature polynésienne s'ouvre au monde à La Rochelle

"La littérature francophone du Pacifique fut pour moi une révélation"



Après des études à Dijon puis à Paris III et une thèse soutenue à l’université de Los Angeles sur l’écriture féminine de la Shoah, de l’esclavage et de la maladie mentale, en particulier chez les écrivaines francophones, Nathalie Ségéral enseigne depuis 4 ans à l’Université de Hawaii.



"Je m’intéresse maintenant aux littératures francophones du Pacifique qui demeurent, vues de Hawaii un domaine encore ultra-périphérique, malgré la proximité géographique ! Quand on parle de littérature francophone en Amérique, on pense au Maghreb, à l’Afrique sub-saharienne, aux Antilles, à l’île Maurice aussi. Mais à Hawaii personne ne travaille sur les littératures des îles francophones de l’Océanie, et même à Los Angeles, où il y a le plus grand centre des Études francophones des États-Unis, on ne parle à peu près pas des littératures de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie.

Pour moi, la découverte de la littérature francophone du Pacifique, ce fut une révélation ! Notamment le thème de la place des femmes dans la société et le féminisme ou celui de la maternité problématique. Cette littérature fait écho à d’autres littératures francophones contemporaines écrites par des femmes dans le monde : être femmes dans une société où elles ne sont pas totalement reconnues. C’est une littérature originale : une écrivaine comme Chantal Spitz arrive à ne pas reproduire le style français dominant (à l’Université de Pennsylvanie il y a un cours régulier sur Chantal Spitz). Ariirau cite souvent dans ses textes les écrivains de Tahiti. Pour moi, Pina de Titaua Peu est comme une réécriture de l’Ame des guerriers d’Alan Duff, avec des thématiques qui renvoient à Tahiti et parfois à la France (le 93 et les quartiers populaires de l’île). Ces femmes essaient de se situer dans une perspective globale comme un écho entre les différentes îles. C’est la thématique trans-nationale appliquée aux îles et aux archipels du Pacifique-sud. Il y a entre elles des solidarités, des rencontres. La 'tahitianité' recherchée est comme la créolité aux Antilles. C’est une littérature hybride et métissée.



On trouve les livres sur Amazon ou bien parfois les étudiants tahitiens m’en apportent à Hawaii. En France il y a peu de visibilité de cette littérature. La problématique du centre et des périphéries se mesure là aussi. Lorsqu’un écrivain ultramarin est publié par un éditeur français, il apparaît plus facilement et peut être reconnu par ricochet. Il peut être même primé. Les Français s’intéressent plus aux littératures des territoires qu’ils n’ont plus qu’à celles des pays encore sous leur domination !"