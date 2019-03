La jolie photo de famille de Jamel Debbouze à Tetiaroa

La journaliste et productrice Melissa Theuriau a posté sur son compte Instagram une photo de sa petite famille prise pendant son séjour sur l’atoll de Tetiaroa. Elle est assise à côté de son conjoint Jamel Debbouze et de leurs deux enfants Léon et Lila, âgés de 10 et 7 ans.Melissa Theuriau a simplement ajouté un emoji en forme de cœur dans la légende de ce post. Visiblement, la famille a aimé ses vacances au fenua !Le couple ne poste que très rarement des instants avec leurs enfants.Jamel Debbouze a profité de sa venue pour son spectacle à To'ata le 2 mars dernier pour prendre des vacances en famille au fenua.