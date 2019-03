Essais nucléaires, Flosse, quartier Estall, Jamel Debbouze a régalé To'ata

PAPEETE, le 3 mars 2019 - Jamel Debbouze a captivé pendant plus d'une heure et demie le public polynésien qui était venu nombreux à To'ata ce samedi soir. 15 ans après sa dernière venue au fenua l'humoriste n'a pas déçu. Essais nucléaires, Gaston Flosse, quartier Estall, improvisation en tahitien,… soit autant de sujets avec lesquels il s'est amusé.



"La dernière que j'étais venu, Gaston Flosse était encore président". Et voilà le décor est planté. Jamel Debbouze a livré une prestation XXL samedi dernier sur la scène de To'ata. Pendant plus d'une heure et demie le public, qui était venu nombreux, a pu rire à gorge déployée des vannes et des blagues que l'humoriste a pu faire sur ses enfants, ses parents, Emmanuel Macron ou encore Donald Trump.



Et le comédien ne s'est pas défilé aussi en abordant des sujets qui aux premiers abords ne se prêtent pas forcément au rire, comme les attentats ou encore les essais nucléaires. Des enfants surdimensionnés, à l'homme de Moorea avec des pinces à la place des mains, en passant par le nuage radioactif qui a arrêté "volontairement" sa course avant Tahiti. Rien n'a échappé à l'autodérision du comédien. "C'était génial comme sujet. Et c'est un vrai sujet", a expliqué l'humoriste à la suite de son spectacle. Avant d'ajouter, "ce qui est formidable c'est l'autodérision. C'est quand tu fais des vannes, quand tu te moques des gens et qu'ils le prennent bien. Et je crois que ça s'est plutôt bien passé."