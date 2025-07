La gendarmerie de Rurutu fera peau neuve

RURUTU, le 22 juillet 2025 – La visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dans les Australes a mis en lumière un projet de reconstruction de la caserne de la gendarmerie de Rurutu. Ce chantier, estimé à 358 millions de francs, s’inscrit dans un vaste programme de rénovation des gendarmeries en Polynésie française.



“La caserne actuelle de Rurutu date de 1970”, indique



Le futur bâtiment permettra à la fois d’améliorer les conditions d’accueil des victimes et du public, et d’offrir des locaux conformes aux standards actuels. “Il existe également le sujet de la connexion de nos brigades, car les gendarmes travaillent aujourd’hui de plus en plus avec des outils numériques dans le cadre de la procédure pénale. C’est un vrai défi dans les îles”, ajoute Grégoire Demezon.



Entièrement financé par l’État, le projet est actuellement en phase d’études. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2026, avec une livraison envisagée en 2028.



La gendarmerie en Polynésie française



La gendarmerie est présente dans 16 des 118 îles de Polynésie française, principalement à Tahiti et Moorea, avec plusieurs implantations, ainsi que dans 14 brigades réparties sur les cinq archipels.



La plupart des brigades des archipels sont composées de quatre gendarmes, comme à Rurutu. Certaines, en revanche, bénéficient d’effectifs plus importants, notamment à Raiatea, Huahine ou Bora Bora, où la densité de population est plus élevée.



Selon le colonel Grégoire Demezon, la délinquance en Polynésie se répartit en trois grands tiers : un tiers d’atteintes aux biens, un tiers de violences intrafamiliales et un tiers d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Par ailleurs, dans les îles, les gendarmes exercent des missions plus variées qu’ailleurs. Ils peuvent remplir des fonctions notariales ou d’assistance à l’huissier, et sont habilités à faire passer les examens de capacité de conduite.

