La fête du football polynésien ouverte

Tahiti, le 17 juillet 2023 - La cérémonie d'ouverture du Festival des îles s'est tenue ce lundi au stade Pater, en présence du président de la Fifa, Gianni Infantino. Plus de 1 000 athlètes issus des cinq archipels du fenua s'affronteront jusqu'à samedi dans les disciplines du foot à onze, du beach soccer et du futsal, discipline reine de l'événement.



La grande fête du football polynésien est officiellement lancée. La cérémonie d'ouverture du 12e Festival des îles, quatre ans après sa dernière édition, s'est tenue ce lundi en fin de journée au stade Pater. Plus de 1 000 athlètes issus des cinq archipels du fenua ont ainsi défilé sous les yeux de tout un parterre d'officiels, dont le président de la Fifa en personne, Gianni Infantino. Le patron du foot mondial, qui a rendez-vous le 20 juillet en Australie pour une autre cérémonie d'ouverture, celle de la Coupe du monde féminine, a donc profité de son passage dans le Pacifique pour faire une halte à Tahiti.

Les Îles Sous-le-Vent et les Marquises en force



Parmi les délégations les plus fournies (mise à part celle de Tahiti avec ses 400 ahtlètes), celle des Îles Sous-le-Vent, fortes de ces 210 athlètes, est la plus représentée cette année au Festival des îles. Suivent ensuite les Marquises avec plus de 150 joueurs venus des îles de Ua Pou, Hiva Oa ou encore Fatu Hiva. L'équipe de l'AS Kaoha Club a d'ailleurs fait une entrée en lice remarquée dans le tournoi de foot à onze ce lundi sur la pelouse de Fautaua.



Si des compétitions ont d'ailleurs déjà démarré samedi et lundi, les premières rencontres de futsal, discipline reine de la "Coupe du monde des îles", débuteront ce mardi entre les salles de Fautaua et de JT. 28 équipes, dont sept féminines, sont engagées dans la compétition. La fête du foot polynésien est bel bien lancée. "Il était grand temps que l'on vienne en Polynésie française", a déclaré Gianni Infantino, en marge de la cérémonie d'ouverture. "Participer à cette magnifique cérémonie d'ouverture de ce Festival des îles, où il y a plus de 1 000 athlètes qui jouent pour déterminer qui est le meilleur mais surtout pour passer un moment d'amitié dans le sport. On voit qu'ici il y a une passion spéciale, un talent spécial."

