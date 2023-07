Le Kaoha Club et Samine démarrent fort au Festival des îles

Tahiti, le 17 juillet 2023 - La première journée du tournoi de foot à 11 du Festival des îles s’est tenue ce lundi à Fautaua. Pour ces premières rencontres, on retiendra l’entrée en lice remarquée de l’équipe de Hiva Oa, l’AS Kaoha Club, victorieuse de l’AS Fauna Nui, de Huahine, sur le score de 7-0. L’AS Samine, de Raiatea, a aussi marqué les esprits en s’imposant 4-0 contre la formation de Fatu Hiva, l’AS Team Faehiri.



Après le tournoi de beach soccer démarré samedi, c'était au tour du foot à 11 masculin de lancer sa compétition, ce lundi, dans le cadre du Festival des îles. Quinze équipes, dont sept formations des îles, sont engagées dans cette édition du festival. Pour les Marquises, trois clubs ont fait le déplacement jusqu'à Tahiti : l'AS Kaoha Club, de Hiva Oa, l'AS Team Faehiri, de Fatu Hiva, et l'AS Saint-Étienne, de Ua Pou, finaliste malheureuse de la dernière édition en 2019.



Pour Raiatea, les équipes de l'AS Tamarii Tainuu, de l'AS TRM et de l'AS Samine sont de la partie. Et Huahine est également représentée par l'AS Fauna Nui. Le tableau pour les îles est complété par quatre formations de Moorea : l'AS Tohiea, l'AS Tapuhute, l'AS Tiare Hinano et l'AS Mira, tenante du titre. Toutes ces équipes citées précédemment composent le groupe B du tournoi. Cette poule qualifiera six équipes pour les quarts de finale. Le groupe A, de son côté, verra s'opposer les formations de Tahiti avec l'AS EDT, l'AS Vini Vini, l'AS ATN et l'AS Tamarii Punaruu. Les deux premiers de ce groupe étant qualifiés pour les phases finales. Et à noter par ailleurs que les rencontres se disputent sur deux mi-temps de 25 minutes.

Saint-Étienne prend une petite revanche sur Mira dans les grandes largeurs leurs rivaux de Huahine, l'AS Fauna Nui. Une victoire sans appel sur le score de 7-0 pour les joueurs de Hiva Oa qui ont notamment pu compter sur un triplé de Hens Barsinas. “Je ne m'attendais pas à ce que l'on commence le tournoi de cette manière”, s'est étonnée la vice-présidente du Kaoha Club, Angelina Peterano. “Mais c'est positif pour nous, ça va mettre nos joueurs en confiance. Très honnêtement, notre objectif, c'est d'arriver en finale et de gagner la compétition.”



Le deuxième gros carton de cette première journée est à mettre à l'actif de l'AS Samine, victorieuse de l'équipe de Fatu Hiva, le Team Faehiri, sur le score de 4-0. Un résultat plutôt lourd pour les Marquisiens du Sud au vu du contenu du match et de la première période notamment produite par les joueurs de Faehiri. Ces derniers ont en effet affiché une belle maîtrise technique en privant leurs adversaires de ballon. Mais les footballeurs de Raiatea ont profité à merveille de chaque erreur des Marquisiens, punis à trois reprises par l'ancien joueur des Toa 'Aito, Steevy Chong Hue. “On gagne notre premier match, mais pas vraiment avec la manière”, a indiqué l'avant-centre de Samine à l'issue de la rencontre. “Ils nous ont surpris en début de match en gardant bien le ballon, du coup on s'est dit qu'on allait jouer en contre. Ça a bien marché pour nous, mais pour les autres rencontres, il va falloir que l'on monte d'un cran si l'on veut aller loin dans la compétition.”



Dans les autres rencontres de cette première journée, on retiendra aussi la petite revanche de l'AS Saint-Étienne face à l'AS Mira, dans le remake de la précédente finale du tournoi. Les joueurs de Ua Pou menaient 2-0 au bout de 30 minutes de jeu avant de se faire rejoindre au score dans les dix dernières minutes. Tout s'est donc décidé aux tirs au but. Et c'est l'AS Saint-Étienne qui s'en est le mieux sortie en s'imposant 6-5 grâce à un dernier tir de Franco Tereino. Enfin, dans les deux derniers matchs de cette première journée, on note les succès de Tohiea face à TRM (2-0) et de Tiare Hinano face à Tapuhute (1-0).







Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 17 Juillet 2023