La femme poignardée par son neveu est sortie du coma

Tahiti le 21 juillet 2025 - La femme poignardée et rouée de coups de marteau mercredi soir par son neveu est sortie du coma ce week-end.



Ce drame familial, qui s’est déroulé dans le quartier Mariterangi à Pamatai, a fait la une des médias la semaine dernière. En effet, deux femmes, dont une âgée de plus de 70 ans et sa fille, âgée elle de 55 ans, ont toutes deux été poignardées et rouées de coup de marteau par un membre de leur famille qui n’est autre que le petit-fils de la première et le neveu de la seconde. Ce dernier, âgé de 25 ans, était revenu au domicile familial lundi dernier, après avoir fait une campagne de pêche sur un thonier.



Sa grand-mère n’a pas survécu à ses différentes blessures. Sa tante, quant à elle, était dans le coma. Selon nos informations, cette dernière est sortie du coma, comme nous l’a confirmé une de ses tantes, Maima. “Ça y est, ma nièce est sortie de réa et donc du coma. C’est le médecin qui m’a annoncé cette bonne nouvelle. Elle est sortie de son coma vendredi en début de soirée. Elle a été transférée dans un autre service du CHPF. On peut remercier le Seigneur qui a ramené ma nièce ainsi que les taote.” Ce drame familial, qui s’est déroulé dans le quartier Mariterangi à Pamatai, a fait la une des médias la semaine dernière. En effet, deux femmes, dont une âgée de plus de 70 ans et sa fille, âgée elle de 55 ans, ont toutes deux été poignardées et rouées de coup de marteau par un membre de leur famille qui n’est autre que le petit-fils de la première et le neveu de la seconde. Ce dernier, âgé de 25 ans, était revenu au domicile familial lundi dernier, après avoir fait une campagne de pêche sur un thonier.Sa grand-mère n’a pas survécu à ses différentes blessures. Sa tante, quant à elle, était dans le coma. Selon nos informations, cette dernière est sortie du coma, comme nous l’a confirmé une de ses tantes, Maima. “Ça y est, ma nièce est sortie de réa et donc du coma. C’est le médecin qui m’a annoncé cette bonne nouvelle. Elle est sortie de son coma vendredi en début de soirée. Elle a été transférée dans un autre service du CHPF. On peut remercier le Seigneur qui a ramené ma nièce ainsi que les taote.”

Elle “ne peut toujours pas parler” Maima est arrivée vendredi dernier de Tahaa après avoir appris le drame pour être auprès de sa grande sœur qui est décédée et de sa nièce hospitalisée. Mais pour l’instant, elle n’a toujours pas pu la voir. “La famille ne peut pas aller la voir, il faut la laisser tranquille”, nous confie-t-elle. Elle ajoute que “seul son tāne peut aller lui rendre visite”.



Pour l’instant, précise-t-elle, sa nièce “ne peut toujours pas parler suites à ses blessures qui ont été cousues. Actuellement, la seule façon pour elle de s’exprimer sont ses mains. Elle comprend ce que tu lui dis et pour te répondre, elle serre ta main pour que tu saches qu’elle a compris ce que tu lui as dit.”



Rappelons que le jeune homme et son oncle finissaient de dîner ce fameux mercredi soir, lorsque tout a basculé dans l’horreur. Armé d’un couteau et d’un marteau, le jeune homme a poignardé sa grand-mère et sa tante au niveau notamment du cou et leur a donné des coups de marteau au niveau de la tête. Et ce n’est qu’après avoir reçu un coup de son oncle que le jeune homme s’est enfui. Son oncle avait assuré ne pas avoir reconnu son neveu mercredi soir : “Je ne sais pas ce qui lui a pris et ce qui lui est passé par la tête”. Il le soupçonnait même d’avoir consommé de l’ice. “Quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a pris de l'ice, c'est la première fois que je le vois comme cela (…). Son visage avait complètement changé.”



L’enquête, confiée à la section de recherches de la gendarmerie, devrait permettre de déterminer les circonstances exactes du drame.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 21 Juillet 2025 à 19:13 | Lu 3024 fois