La délégation État-Pays poursuit sa tournée aux Tuamotu

Tahiti, le 7 mars 2022 – La délégation État-Pays a poursuivi dimanche sa tournée aux Tuamotu, dans les atolls de Vahitahi et Nukutavake où elle a pu visiter et inaugurer de nouvelles infrastructures dont ils viennent de se doter. Ces ouvrages, tels que des abris de survie, des écoles ou des débarcadères, sont primordiaux pour les habitants de ces îles éloignées et illustrent concrètement les partenariats État-Pays-communes dans leur financement.



Après Takaroa, Arutua, Anaa, Hikueru et Hao, la délégation État-Pays, conduite par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain, a poursuivi dimanche et lundi sa tournée dans les Tuamotu à Vahitahi et Nukutavake. Ils sont accompagnés du tāvana hau Frédéric Sautron, de la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel, du ministre de la Culture et de l'Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu et du ministre des Grands travaux, René Temeharo. Dans des communiqués respectifs, le haut-commissariat et le Pays, ont détaillé les étapes de leur déplacement et les objectifs de ces visites. Comme le précise le haut-commissariat, “ce déplacement est l’occasion de constater l’aboutissement des projets portés par les élus.”



Un abri-école et un nouveau débarcadère à Vahitahi



À Vahitahi, la délégation a procédé, avec la tāvana déléguée Heitarauri Teniaro à la pose de la 1ère pierre de la future école primaire abri. L'école accueillera dans une classe unique les 8 élèves de l'atoll et l'abri pourra protéger l’ensemble des 60 habitants en cas d’évènement climatique majeur. Le début des travaux est prévu dans le courant de l’année. Les autorités ont ensuite inauguré le nouveau débarcadère, financé grâce au troisième instrument financier (3FI) à hauteur de 369 millions de Fcfp. Dans son discours, le président Fricth a tenu à souligner que “même pour une petite commune de 60 habitants, la solidarité nationale et celle du Pays jouent pleinement afin que ses habitants puissent disposer d’une amélioration de leur cadre de vie ”.



Eau potable, école et nouveau débarcadère à Nukutavake



À Nukutavake, la visite a débuté par l'inauguration de l’école élémentaire Nukutere.

Puis, le président, le haut-commissaire et le maire ont inauguré le point d’approvisionnement d’eau potable Garaukape. Un système d'approvisionnement en eau potable a été mis en place sur les trois atolls de la commune, l'opération a été cofinancée par le Pays (77%) et la commune (22%) pour un montant total de 17,4 millions de Fcfp. La délégation s'est ensuite rendue au débarcadère Poritea, pour son inauguration. Sa construction représente un montant de 380 millions de Fcfp, financés conjointement par le Pays (à hauteur de 30%, soit 114 millions de Fcfp) et l’État (à hauteur de 70%, soit 266 millions Fcfp).



Partenariat État-Pays-communes



Le haut-commissariat a souligné que ce déplacement a permis “d’apporter une illustration concrète du partenariat État-Pays-communes et de la mise en œuvre réelle des différents outils financiers déployés en Polynésie.” L'État rappelle que ce type d'investissement est rendu possible grâce à “la mutualisation des conventions financières” de l'État et du Pays. Précisant que “ces équipements modernes et polyvalents concrétisent l’engagement pris par le Pays et l’État de proposer à la population polynésienne davantage d’infrastructures de qualité au sein desquelles se jouent les grands enjeux de l’éducation, de l’insertion, de la pratiquée sportive et du vivre ensemble.”



Les autorités devaient clôturer leur tournée dans les Tuamotu lundi, avec les atolls de Takume et Kaukura.



