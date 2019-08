La croissance a atteint 2,5% en 2018

"cette croissance de 2,5% est un rattrapage presque mécanique de la crise des années 2007 à 2013. Cette croissance est fragile, car elle est très dépendante de la consommation des ménages, du tourisme et des taux d'intérêts bas. Nous sommes soumis aux facteurs extérieurs. De plus, le PIB est un indicateur qui ne fait pas la différence entre une croissance favorable aux plus nécessiteux et à l'environnement. Mais nous sommes optimistes pour l'avenir proche, nous sommes en train de compiler les chiffres du deuxième trimestre 2019 et les résultats sont favorablement orientés."

PAPEETE, le 21 aout -Selon les comptes économiques rapides de la Polynésie française (CEROM) publiés hier, 2018 a été une très belle année pour notre économie. Il ne s'agit encore que d'estimations, qui pourraient être révisées de quelques milliards de francs dans les années qui viennent, mais la tendance est claire : notre produit intérieur brut (PIB) aurait augmenté de 2,5% l'année dernière, pour atteindre 615,5 milliards de Fcfp.Selon les économistes de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF), l'Institut d'Emission d'Outre-Mer (IEOM) et de l'Agence française de Développement (AFD), tous les grands composants de l'économie sont en forme (voir encadrés), que ce soit la consommation, le commerce extérieur ou les investissements. Seule la hausse des cours du pétrole a tenté de plomber l'atmosphère, mais sans arriver à freiner la croissance.Cette belle performance, après une croissance tout aussi remarquable de 2,4% en 2017, permet à l'économie polynésienne de se rapprocher de son plus haut d'avant la crise : en francs constants, nous arrivons au même PIB qu'en 2005. Encore 3% de croissance supplémentaire pour revenir au niveau de 2007, soit juste avant la profonde crise qui a ravagé la société polynésienne au tournant de la décennie.Nicolas Prud'homme, directeur de l'ISPF, a expliqué lors de la conférence de présentation du CEROM queSi le paysage économique reste dégagé, il y a donc quelques petits bémols dans ce beau tableau. En plus de ceux mentionnés par le directeur de l'ISPF, notons que depuis 2007 la population polynésienne a augmenté de 10%, donc même si la richesse du pays revient à son maximum historique, le rattrapage économique sera encore long avant que le niveau de vie de chacun redevienne ce qu'il était à l'époque. Et une inquiétude reste vive : même avec cette croissance record, notre économie n'a créé que 1500 emplois salariés équivalents temps plein (+2,3%) l'année dernière. Même si ce rythme se maintient, il faudra une génération entière pour fournir un travail aux 36 100 personnes qui cherchent un emploi (dont seulement 14 700 sont inscrits au SEFI) rien que dans l'archipel de la Société...