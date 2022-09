La FBPF "sereine" pour la future confrontation face à la PBA

Tahiti, le 25 septembre 2022 - Le président de la Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF), Ismaël Tahiata, a assuré, ce samedi, qu'une confrontation entre ses boxeurs et ceux de la Polynesian boxing asssociation (PBA), présidée par Tauhiti Nena, aura bien lieu l'année prochaine pour établir une sélection pour les Jeux du Pacifique. En 2019, cette confrontation avait été largement dominée par la PBA. "On est plus serein que la dernière fois", a affirmé Tahiata.



Le combat à distance entre la Fédération de boxe de Polynésie française, la FBPF, titulaire de la délégation de service public, et sa rivale de la Polynesia boxing association, la PBA, se poursuit. Le président de la FBPF, Ismaël Tahiata, a tenu, ce samedi à Fautaua, une conférence de presse pour aborder le sujet des prochains Jeux du Pacifique, qui se tiendront en 2023 aux Îles Salomon, et de la future sélection de boxeurs qui s'y rendra.



Et comme en 2019 pour les Jeux de Samoa, une confrontation directe entre les boxeurs de la FBPF et ceux de la PBA se tiendra pour déterminer les noms des représentants du noble art tahitien à Honiara. Une confrontation voulue par le Comité olympique de Polynésie française (COPF). C'est en tout cas ce qu'a confirmé Ismaël Tahiata, samedi. "Le COPF a reçu des consignes du conseil des Jeux. Le ring va décider de qui va partir", a lancé le président de la FBPF.

Des boxeurs Bleus en renfort pour la FBPF



Ce samedi, Ismaël Tahiata a donc répliqué à son rival. "Lors de la dernière confrontation, quatre de nos meilleurs boxeurs n'avaient pas pu monter sur le ring parce qu'ils n'avaient que 16 ans et pour participer aux Jeux du Pacifique il faut avoir au moins 19 ans. On a donc du les remplacer. Mais pour les combats à venir, je suis plus serein que la dernière fois. Aujourd'hui on a vraiment de bons boxeurs à la FBPF."



Tahiata compte notamment s'appuyer sur deux boxeurs tahitiens qui évoluent en équipe de France, pour mener la délégation de la FBPF. Il s'agit de Tautua Dauphin, vice-champion de France amateur en 2021 (-64 kg), et de son frère Gabriel Dauphin. "On prépare la relève de la boxe. Oui il y a les Jeux de 2023, mais on prépare aussi nos meilleurs boxeurs pour les Jeux de 2027 qui se tiendront à Tahiti. L'objectif c'est d'aligner deux boxeurs par catégorie et de rapporter le maximum de médailles", affirme Ismaël Tahiata.



