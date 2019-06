La Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité surchargée d'appels

"Le standard ne pouvait plus prendre les appels et les transférer vers le service en question. Tous ont appelé pour obtenir des informations sur les démarches à suivre pour devenir un accueillant familial", a indiqué un agent.Si vous souhaitez obtenir des informations sur comment devenir un accueillant familial composer les numéros de téléphone suivant :-le secrétariat pour la cellule d'aide à l'enfance au-l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) auOu sinon contacter la Direction Solidarités, de la Famille et de l'Egalité (DSFE) sur sa page Facebook. A noter que les bureaux de la DSFE sont ouverts du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30. Sauf le vendredi où les bureaux ferment à 14 h 30.