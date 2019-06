« En manque cruel » de familles d’accueil

PAPEETE, le 24 juin 2019. La Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité recherche des familles d’accueil. « Il nous faudrait au moins une vingtaine de plus d’accueillants familiaux», met en avant Diane Wong Chou, de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité.



« Nous sommes en manque cruel d’accueillants familiaux » , constate Diane Wong Chou, conseillère technique responsable de la division Aide à l’enfance à la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DFSE). « Nous avons actuellement 120 accueillants familiaux. Il nous en faudrait au moins une vingtaine de plus. Depuis l’année dernière, nous nous sentons trop impuissants face au nombre de mineur à placer. Les mineurs qui doivent être placés sont en souffrance. Les savoir en souffrance sans qu’on ait des solutions à proposer est difficile. » Dans les années 80, par « générosité, compassion », des personnes décidaient de franchir le pas et de devenir accueillants familiaux. Aujourd’hui, la situation économique des Polynésiens et les problématiques renforcées chez les jeunes ont fait qu’il n’y a plus assez d’accueillants familiaux pour accueillir des enfants qui ont été retirés de leur familles car ils y ont subir des maltraitances ou n’y étaient plus en sécurité… « Avec les problèmes économiques et familiaux, ça devient de plus en plus difficile de placer nos jeunes » , explique-t-elle. « Notre priorité est d’abord de chercher dans l’environnement familial de l’enfant, quelqu’un qui pourrait prendre en charge l’enfant pour maintenir le lien et qu’il ne perde pas ses repères. » Si personne dans l’entourage de l’enfant ne peut le prendre, il sera alors placé dans une famille d’accueil.

Avant de donner un agrément, la DFSE se rendra au domicile pour voir dans quelles conditions matérielles l’enfant évoluera. « Il faut que l’enfant soit en sécurité », i nsiste Diane Wong Chou. «Pour devenir accueillant familiaux, il faut de la « générosité, aimer les enfants être disponible, mais l’accueil et la compassion ne suffisent pas » , poursuit-elle. « Il faut de l’affection et de la stimulation. Il faut aussi être dans l’écoute et l’observation. Il y a aussi l’éducation à transmettre : la politesse, le savoir être.» Après l’évaluation matérielle, il y a une évaluation psychologie de la personne qui demande l’agrément et aussi de son conjoint si elle en a un. La procédure peut durer deux à trois mois. Une formation initiale et une formation continue sont aussi prévues. Les familles agréées sont ensuite accompagnées par un travailleur social et un psychologue.



Quand un enfant est placé dans une famille, une synthèse de son histoire est présentée à l’accueillant. « Les enfants sont placés dans un premier temps au maximum pour deux ans par le juge puis il y a un renouvellement ou non ». L’agrément est lui donné pour trois ans. Il est renouvelable.



Contact de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité : 40 46 58 46





