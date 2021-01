L'hommage du haut-commissaire au Tamari'i Chapman

"Il est des personnes que l’on souhaiterait ne jamais voir s’éteindre, tant leur engagement, leur courage et leurs actes les placent au-dessus des autres", a souligné Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, dans son message de condoléances adressé mercredi à la famille de Matthew Turner Chapman, dernier survivant des Tamari'i volontaires ayant servi au squadron 340 Île de France. Ce dernier est décédé dans la nuit du 7 au 8 janvier à l'âge de 99 ans.Après le squadron 340 Île de France, il fut ensuite le dernier des volontaires tahitiens à s’engager dans les Forces aériennes françaises libres. Puis, engagé au sein de la Marine nationale, il effectua plusieurs mois de navigation au service de différentes opérations militaires entre 1942 et 1945."Nous rendons hommage à la mémoire de cet homme, à la détermination exemplaire qui honore d’abord sa famille, mais aussi les Polynésiens et la France", a indiqué le haut-commissaire. Rappelons également que le Tamari'i Chapman a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur à l'occasion de la traditionnelle promotion civile du 1janvier. Un office religieux en sa mémoire se déroulera samedi 16 janvier 2021 à Saint-François-Xavier à Paea.