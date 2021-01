Légion d’honneur : Le Tamari'i Chapman distingué in extremis

Le 31 mars 1941, Matthew Turner Chapman embarque à bord du SS. Wairuna pour la Nouvelle Zélande via Rarotonga et arrive à Wellington le 12 avril 1941. Sur place, les marins et les aviateurs sont séparés. Les marins montent sur le navire Rimutaka pour l’Angleterre.

Quant aux candidats pour les ailes, ils stationnent préalablement dans le camp de Papakura, le "ciel rouge" en maori, au sud d'Auckland où transiteront pendant la guerre plus de quarante-mille hommes. De là, ils sont dirigés ensuite vers le camp de Hobsonville, au nord d'Auckland, où ils reçoivent leurs premières dotations et des uniformes de la Royal New Zealand Air Force. Un statut qui leur donne une existence officielle au sein des forces armées du Commonwealth.



Les Néo-Zélandais ont organisé les sélections sur la base de leurs critères.

Le handicap majeur de la langue anglaise et les inaptitudes médicales de certains des volontaires font que seuls douze d'entre eux sont retenus. Matthew Turner Chapman est de ce nombre, aux côtés d’Eugène Aubry, de John Bourne, de Peter Challier, de Guy Juventin, de Félix Lagarde, d’Ernest Gournac, de Tavi Kainuku, de René Machecourt, de Natapu Mara, de Bernard Tracqui et et Benjamin Varney.



Plus tard, il témoignera : "J’étais mécanicien dans l’aéronavale et je suis parti avec le second groupe. Nous avons embarqué sur le Vairuna pour la Nouvelle Zélande (…). De là, un paquebot anglais nous a emmenés en Australie. Ensuite, cap sur le Canada, Vancouver où nous sommes directement montés dans un train pour Montréal et Québec où nous avons suivi les entraînements, manœuvres et exercices. J’avais un poste de mitrailleur dans les avions de type Martin."



Les Tahitiens quittent ensuite le Canada pour l’Angleterre à bord du Volemdam, un paquebot hollandais saisi. "De Québec, nous recevons l’ordre de regagner l’Angleterre. Nous sommes partis pour Halifax et nous avons embarqué à bord d’un navire faisant partie d’un convoi de plus de cent navires. Trois jours avant d’arriver, les sous-marins allemands nous ont attaqués : dispersion vers l’Islande pour gagner Reykjavik", se souvient-il. Dans la capitale islandaise, les Tahitiens sont stationnés pendant d'une dizaine de jours dans le camp d’Alafoos. Ils reprendront enfin la mer sur le Wolfe pour débarquer début juillet 1941 à Greenock, près de Glasgow. Arrivés à Londres, les aviateurs tahitiens sont mis au secret : il convient de les interroger pour dénicher d’éventuels espions. Puis, les entrainement débutent. "Sur le cuirassé Courbet, avec soixante autres Tahitiens, nous avons suivi un entrainement sur batteries aériennes de type 40 mm Bofors." Matthew Chapman rejoint ensuite le dépôt de Barns où il retrouve ses camarades tahitiens des forces navales française libres avant d’embarquer sur le contre-torpilleur Leopard.