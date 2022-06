L'haltérophilie fait le plein de médailles à Saipan

Tahiti, le 22 juin 2022 - Les haltérophiles tahitiens ont remporté, ce mardi à Saipan, 15 médailles à la délégation polynésienne. Chez les dames, Storm Wolff on en a décroché quatre dont une en argent. Les hommes de leurs côtés, Matahi Tahaiapuoho, Steven Tehihira et Tefatanui Metua ont fait le plein de médailles de bronze.



Depuis l'entrée en lice de ses athlètes, lundi aux Mini-Jeux de Saipan, l'haltérophilie a rapporté pas moins de 19 médailles au clan tahitien. Et après donc les 4 médailles de Vanina Teheipuarii (-64 kg), lundi, ses camarades de la sélection lui ont emboité le pas, mardi, avec un total de 15 breloques décrochées.



La moisson a commencé avec Storm Wolff (-71 kg) chez les dames. Quatre médailles pour la jeune femme, dont une en argent grâce à une charge soulevé à l'arraché de 70 kg. Wolff a complété sa collection avec du bronze à l'épaulé jeté (85 kg), au cumul des charges sur les deux mouvements (155 kg) et une dernière au titre des Oceania d'haltérophilie qui se déroulent également dans le cadre de ses Mini-Jeux.



C'était au tour des messieurs ensuite d'entrer en piste. Matathi Tahiaipuoho (-88 kg) et Steven Tehihira (-96 kg) ont remporté tous les deux 4 médailles de bronze dans leur catégorie respective. Et chez les -102 kg, Tefatanui Metua s'est lui emparé de 3 médailles de bronze.



Moins de réussite en revanche pour d'autres athlètes tahitiens. Chez les dames, Tania Joufoques (-71 kg) s'est classée 6e de sa catégorie. Toujours chez les femmes en -76 kg, Faahei Vaiauri et Tapeta Mai ont respectivement terminé à la 5e et 6e place du concours. Et chez les messieurs, en -89kg Tutearii Ebbs s'est contenté d'une 5e place. Et Tahiri Metua a terminé au pied du podium en -102 kg.



On attend désormais l'entée en lice, ce mercredi, du géant de Tubuai et spécialiste du lever de pierre, Eriatara Ratia chez les +109 kg.



Le détail des médailles à l'haltérophilie Storm Wolff -71 kg

4 médailles : argent à l'arraché 70 kg, bronze à l'épaulé jeté 85 kg, bronze au cumul 155 kg, bronze pour les Oceania



Matahi Tahiaipuoho -88 kg

4 médailles : bronze à l'arraché 122 kg, bronze à l'épaulé jeté 151 kg, bronze au cumul 273 kg, et bronze pour les Oceania



Steven Tehihira -96 kg

4 médailles : bronze à l'arraché 113 kg, bronze à l'épaulé jeté 145 kg, bronze au cumul 258 kg, bronze Oceania



Tefatanui Metua -102 kg

3 médailles : bronzeà l'arraché 110 kg, bronze à l'épaulé jeté 130 kg, bronze au cumul 240 kg

Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 22 Juin 2022 à 10:41 | Lu 220 fois