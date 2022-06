Vanina Teheipuarii ouvre le compteur de l'haltérophilie

Tahiti, le 21 juin 2022 – Les premières médailles pour les haltérophiles tahitiens ont été décrochées, lundi à Saipan, par Vanina Teheipuarii chez les -64 kg, avec trois médailles d'argent et une de bronze. Moins de réussite pour Kealani Joufoques qui s'est elle classée 5e chez les -59 kg.



Quand on écrivait dans notre édition du 17 juin que l'haltérophilie valait son petit pesant de médailles, Vanina Teheipuarii, 31 ans, l'a démontré ce lundi. A elle seule, la Tahitienne a rapporté à elle seule quatre médailles à la délégation polynésienne. Engagée chez les -64 kg, l'intéressée s'est offerte trois médailles d'argent et une de bronze.



L'argent d'abord au cumul des mouvements à l'arraché et à l'épaulé jeté avec une charge de 140 kg. Puis de l'argent encore à l'épaulé jeté où Teheipuarii a soulevé jusqu'à 75 kg. Et une dernière médaille d'argent au titre des Oceania d'haltérophilie qui se disputent également dans le cadre de ces Mini-Jeux de Saipan. Et enfin Vanina Teheipuarii a complété sa petite collection de médaille, avec le bronze sur le mouvement de l'arraché avec une charge de 65 kg.



L'autre Tahitienne engagée, lundi, Kealani Joufoques chez les -59 kg s'est elle classée 5e.