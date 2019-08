L'épidémie de grippe progresse

Lire aussi >> "La grippe devrait être moins virulente"

Les cas de dengue 2 se stabilisent

Le bureau de veille sanitaire a diffusé lundi son dernier bulletin. L'organisme annonce une augmentation des cas de grippe. 368 cas ont été déclarés par les médecins sentinelles entre le 15 et 28 juillet. 31 cas de grippe B ont également été déclarés au cours de la même période. Rappelons que le stade épidémique pour la grippe a été franchi lors de la semaine du 1er juillet.La Direction de la santé recommande donc de tenir les personnes fragiles (âgées, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades, de se détourner des personnes malades dans les lieux publics lorsqu’elles toussent ou éternuent, d’éternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir, de se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis de le jeter à la poubelle ou encore de se laver les mains fréquemment.À noter également que l'épidémie de dengue de type 2 se poursuit. Cependant, selon le bulletin de veille sanitaire, le nombre de cas relevés entre le 15 et le 28 juillet s'est stabilisé. Tahiti est en phase d’épidémie pour la dengue de type 2. Toutes les communes sont touchées sauf Mahaena, Pueu et Teahupoo.Certaines îles comme Moorea (Papetoai), Bora-Bora (Vaitape et Faanui), Nuku-Hiva (Taiohae) et Fakarava sont aussi en phase d’épidémie.