"La grippe devrait être moins virulente"

De quel type de grippe s'agit-il ?

La grippe qui touche actuellement le fenua est une grippe de type B, de lignée Victoria. Ce n'est pas une grippe très virulente. Il existe deux types de grippes qui circulent chez l'homme : la grippe de type A et la grippe de type B. Ensuite, pour chaque type, il existe différentes déclinaisons.



Les personnes vaccinées sont-elles protégées ?

Le vaccin est efficace pour la grippe de type B, de lignée Victoria. Les personnes vaccinées durant la campagne sont donc protégées. La campagne de vaccination, qui s'est déroulée entre novembre et décembre, a touché les personnes à risques.

Actuellement, il n'est plus possible de se faire vacciner, car la campagne de vaccination est close. La Polynésie a fait le choix de fixer cette campagne au dernier trimestre de l'année afin de prévenir le fenua de l'épidémie de grippe métropolitaine de janvier, qui touche généralement le territoire ensuite. Il n'est pas possible de faire plusieurs campagnes de vaccinations dans une même année notamment pour des raisons de logistique, de durée de vie des vaccins et de la mutation du virus.





Les mesures de prévention ?

- Tenir les personnes fragiles (âgées, en affection de longue durée, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades ;

- Dans les lieux publics, à proximité d’une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou éternue ;

- Eternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir ;

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle ;

- Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s’être mouché, et après être passé par des lieux très fréquentés (bus, salle d’attente…).





Grippe ou dengue ? Comment savoir ?

Depuis le 10 avril, la Polynésie est en phase d'épidémie de dengue 2. A la date du 22 juillet, 200 cas autochtones et deux cas importés de dengue 2 ont été confirmés depuis début 2019.

Dans les cas de dengue ou de grippe, le patient risque de présenter une fièvre brutale, une fatigue intense et des douleurs.

L'une des grandes différences va être les signes respiratoires. Si la personne présente des signes respiratoires, de la toux, elle risque d'être davantage atteinte de la grippe.

Si la personne présente des signes de nausées, vomissements douleurs, des douleurs articulaires et musculaires, de tête, des éruptions cutanées et /ou des saignements, elle pourrait davantage avoir la dengue.

Seul le médecin pourra faire le diagnostic entre les deux maladies.