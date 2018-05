L'embellie économique de 2017 confirmée par l'IEOM

"au terme des neuf premiers mois de l’année, les effectifs salariés sont en progression de 2,8 % en glissement annuel, retrouvant leur meilleur niveau depuis début 2011 (64 000 contre 63 500 en janvier 2011)."

Les chiffres qui intéresseront le plus les Polynésiens concernent l'emploi. Si elle ne progresse jamais assez vite vu l'ampleur de la crise sociale, la situation est en passe de se stabiliser. Ainsi, 1700 emplois ont été créés entre septembre 2016 et septembre 2017. C'est pile le nombre nécessaire pour absorber les jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année... Donc si le taux de chômage n'a probablement pas bougé l'année dernière (le dernier taux officiel est de 21,8 % en 2012) au moins il a cessé d'empirer.Comme le note l'IEOM,C'est dans le secteur des administrations et des services que la création d'emplois a été la plus importante, avec 1500 emplois nets créés.Plus d'emploi signifie aussi plus de revenus pour les familles. La masse salariale a augmenté de 2 % entre septembre 2016 et septembre 2017, ce qui a conduit à une hausse sensible de la consommation des ménages. Les immatriculations de voitures neuves ont explosé de +47 %. Les importations de biens destinés aux ménages s’affichent également en hausse, aussi bien pour les produits courants (+2 %) que pour les produits alimentaires (+3,4 %).Un autre facteur a aidé la consommation : une inflation qui est restée très basse, à 0,5 % sur l'année. Elle était même négative les deux années précédentes. Les produits alimentaires et le transport n'auraient pratiquement pas enchéri, tandis que la hausse des prix du poste alcool et tabac (de nouvelles taxes ont augmenté le prix des cigarettes de 39 % au 1er avril 2017) a été compensée par une baisse du prix des vêtements et des télécommunications.Un gros facteur de cette reprise économique est l'attitude très positive des chefs d'entreprise, qui restent optimistes depuis début 2014 (voir infographie). L'indicateur dus'est maintenu au plus haut en 2017, indiquant que les patrons des secteurs tertiaires et de l'industrie continuent d'anticiper une croissance de leur activité à court terme. Les patrons du BTP sont restés plus prudents.En toute logique, les prévisions d'investissement des patrons sont au plus haut, et augurent d'une poursuite de la croissance dans les mois qui viennent dans un beau cercle vertueux : les investissements des entreprises augmentent les commandes à leurs fournisseurs locaux, les embauchent augmentent la consommation des ménages, le tout accélère encore plus la croissance. Et tant que la confiance est au rendez-vous, la croissance devrait donc se maintenir.Au niveau sectoriel, l'IEOM souligne que c'est le tertiaire qui est le moteur de la croissance :Le primaire se porte tout de même bien, avec une hausse des exportations de la perle, du poisson et de la vanille. Dans le BTP, la chute des dépenses de la Direction de l’équipement est plus ou moins compensée par la fièvre d'achats immobiliers des ménages.La hausse de la consommation et des investissements a aussi été accompagnée d'une forte croissance du secteur touristique, avec une hausse de 3,5 % de la fréquentation touristique et une explosion de +11 % du revenu par chambre disponible dans l'hôtellerie de janvier à novembre (en fait l'année a été encore meilleure comme en témoignent les tous derniers chiffres pour l'année complète, avec 199 000 visiteurs en 2017). Les réouvertures d'établissements hôteliers (comme le Novotel de Bora Bora) et l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes qui vont augmenter le nombre de sièges disponibles et faire baisser le prix des billets augure également très bien pour l'avenir ce secteur.Enfin, l'IEOM note que