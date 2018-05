En 2017, 198 959 touristes ont séjourné en Polynésie française

PAPEETE, 16 mai 2018 - La Polynésie française a accueilli en 2017 un peu moins de 199 000 touristes. Le chiffre d’affaires des entreprises du tourisme progresse de +3,7 % l’année dernière avec un effet vertueux sur la création d’emplois touristiques, en hausse de +4,5 % sur un an.



La Polynésie française a accueilli 198 959 touristes en 2017 et enregistre une fréquentation en hausse de +3,4 % par rapport à 2016 (192 495 touristes). En incluant les 55 399 excursionnistes, l’effectif des visiteurs s’établit à 254 358 en 2017, en progression de +5,4%. Le tourisme de croisière en hausse de +13,4% sur l’année.



Sur le dernier trimestre 2017 la fréquentation des touristes en hébergement terrestre ralentit à +1,2 %, avec un recul notable de -1,5 % des visiteurs en provenance du marché nord-américain. À l’inverse le marché France hexagonale est en croissance de + 5% à l’image d’une tendance observée sur les douze mois de l’année.



Sur un an la plus forte hausse constatée en 2017 concerne les marchés émetteurs du Pacifique (Australie, Nouvelle Zélande et Nouvelle-Calédonie), qui ont progressé de +15,1% (soit +3 300 touristes supplémentaires).



Le marché nord-américain demeure stable (+0,5% sur un an), malgré un taux de change défavorable par rapport au Dollar US qui a enregistré une baisse de -11% sur un an, et de -8% sur deux ans.



Le Japon demeure également un marché, avec de très légères variations sur cette période depuis 3 ans, qui s’établit à +1,8% pour 2017 par rapport à 2016. Idem pour le marché Europe, hors France, qui demeure stable depuis 3 ans pour le dernier trimestre, mais qui enregistre en 2017 un léger recul de -1,6%.



Avec une hausse sensible (+12,6%) du nombre de chambres offertes à la location dans l’hôtellerie classée, l’offre d’hébergement poursuit sa restructuration et son développement initié depuis le début d’année. Sur ces établissements, le nombre de chambres louées au dernier trimestre 2017 a également augmenté, à hauteur de +7,3% (soit 164 080 nuitées), avec notamment un dynamisme renouvelé du marché local qui soutient de manière significative les taux de remplissage des établissements concernés. Les marchés internationaux progressent de +6,5 points en termes de chambres louées.



Le nombre global de nuitées touristiques est lui aussi en forte progression, que ce soit sur le marchand et le non marchand, et au dernier trimestre 2017 retrouve des proportions inédites depuis 2007, en s’approchant du seuil de 700 000 nuitées (686 600 nuitées au dernier trimestre 2017). La durée moyenne de séjour progresse également légèrement sur le dernier trimestre à 14,3 jours (contre 14 jours sur le dernier trimestre 2016).



Cette conjoncture est à l’origine d’une évolution positive du chiffre d’affaires des entreprises du tourisme, en progression de +3,7% sur un an, et de 8,7% sur deux ans. Selon l’Institut de la Statistique, cela se traduit par une évolution des emplois touristiques en hausse de +4,5% sur un an et de +8,4% sur deux ans, soit pratiquement le double que la courbe générale de l’emploi pour l’ensemble des secteurs d’activités confondus.