L'affaire Pouvana'a sera rejugée

Aujourd'hui qualifié avec respect de "metua", à savoir "père et protecteur", Pouvanaa a Oopa est aussi considéré comme le précurseur de l'action politique polynésienne dans les années 40. Il est le père du mouvement souverainiste local.Accusé d’avoir voulu provoquer l'incendie de Papeete en 1958 par fourniture de moyen, aide et assistance, détention d'armes à feu et de munitions sans autorisation, le député Pouvanaa a été condamné en octobre 1959 à 36.000 Fcfp d'amende, huit ans de prison et 15 ans d'exil puis déchu de son mandat de député en 1960.Un procès que l’ historien Jean-Marc Régnault Regnault signe "Pouvana’a et de Gaulle, la candeur et la grandeur" soutient avoir été dicté par la raison d’Etat alors que Paris avait pris la décision de déplacer le centre d’expérimentations nucléaires français d'Algérie en Polynésie.Gracié en novembre 1968 puis élu sénateur en 1971 après un retour plébiscité sur le fenua, le "metua" a consacré ses dernières années au combat pour sa réhabilitation en ne cessant de clamer son innocence. Il s’est éteint en janvier 1977. Une première requête familiale en révision avait été rejetée en novembre 1993.