L’APC abandonne la procédure contre Jurion et Tahiti Vigiles

L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) poursuit son grand ménage. Le collège nouvellement nommé de l’autorité a décidé mardi d’abandonner la procédure portant sur une suspicion « d’entente » entre les sociétés Jurion Protection et Tahiti Vigiles dans l’attribution d’un marché de la direction du commissariat d’outre-mer de Polynésie française (Dicom) en 2015. Une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines, lorsque les avocats des deux sociétés de sécurité ont dénoncé une « violation des principes fondamentaux de séparation des pouvoirs et d’impartialité des membres du collège » de l’APC dans ce dossier.A l’origine de l’affaire, la société Haumani Sécurité avait porté plainte auprès de l’APC contre une « entente » constituée selon elle par l’offre groupée de Jurion et Tahiti Vigiles pour obtenir le marché du gardiennage de sites appartenant à la Défense sur le territoire de la Polynésie française. En droit de la concurrence, les offres groupées ne sont en effet autorisées que si elles sont « justifiées sur le plan technique et économique ». Ce qui était le cas selon les avocats de Jurion et Tahiti Vigiles.