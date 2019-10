L’autre affaire qui embarrasse l’APC

Papeete, le 17 octobre 2019 – Déjà secouée par les soupçons “d’impartialité” de son collège dans l’affaire des boissons réfrigérées du groupe Wane, l’autorité polynésienne de la concurrence est également accusée de “graves irrégularités procédurales” dans une enquête portant sur une entente de sociétés de gardiennage.



C’est une affaire particulièrement embarrassante pour l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC). Qui plus est dans le contexte de la décision de sursis à exécution de l’amende infligée au groupe Wane, prononcée mercredi par le premier président de la cour d’appel de Paris en raison “d’un risque sérieux d’annulation fondé sur l’impartialité du collège” de l’APC. Dimanche, nos confrères de Polynésie la 1ère ont révélé des accusations de “graves irrégularités procédurales” portées contre l’APC dans le cadre d’une enquête de l’autorité portant sur une suspicion d’entente entre deux sociétés de gardiennage, Jurion et Tahiti Vigiles.



La procédure, initiée à la suite d’une plainte de la société Haumani Sécurité, concerne l’attribution d’un marché de la Direction du commissariat d’outre-mer de Polynésie française (Dicom) en 2015. Le marché portait à l’époque sur le gardiennage de sites appartenant à la Défense sur le territoire de la Polynésie française. Et il avait été remporté par une offre “groupée” des deux sociétés, Jurion et Tahiti Vigiles. Or, en droit de la concurrence, les offres groupées ne sont autorisées que si elles sont “justifiées sur le plan technique et économique”.



Pour les avocats des deux sociétés, Me Mikou et Poullet-Osier, la justification technique et économique reposait sur la taille du marché –qui demandait un nombre trop élevé d’agents de sécurité pour une seule entité– et sur sa courte durée –un marché à bon de commande sur trois ans, incertain à cause de la rétrocession en cours des terrains militaires. Mais le 18 juillet 2019, le service instructeur de l’Autorité polynésienne de la concurrence a rendu un rapport établissant effectivement que le groupement constitué par Jurion et Tahiti Vigiles était susceptible de relever de “pratiques anticoncurrentielles”.