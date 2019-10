Kendji Girac enflamme To’ata

Papeete, le 26 octobre 2019 – Le chanteur et guitariste, Kendji Girac, le vainqueur de la saison 3 de The Voice, s’est produit vendredi soir à To’ata dans un show explosif.



L’ambiance était électrique vendredi soir à To'ata. Pas moins de 3 500 enfants, ados et adultes, tous unis dans une même ferveur, se sont pressés avec impatience pour écouter leur idole, le chanteur Kendji Girac. Et l'entrée en scène du jeune talent de 23 ans, chemise bariolée, bermuda blanc, a été accueillie par des cris enthousiastes.



Entouré par ses musiciens à la batterie, à la basse, au clavier et à la guitare, le chanteur d’Andalouse et de Color Gitano (chanson francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2014), révélé par l’émission The Voice en 2014 – et dont le premier album s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires), a enchaîné les titres, bluffant d'assurance et de décontraction. Les spectateurs dans la fosse se sont lâché, ont dansé et repris en chœur les refrains. Au programme de ce concert magique, une vingtaine de titres parmi les plus connus de Kendji Girac. De No me mirès màs à Maria Maria, en passant par Conmigo (chanson francophone de l’année aux NJR Music Awards 2015)… Avec notamment un trio de guitares à donner « la chair de poule », s’émerveillait, encore tout émue, une spectatrice qui attendait ce moment depuis des mois.