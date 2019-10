Natihei passe à un fil de la victoire à The Voice Kids

PAPEETE, le 25 octobre 2019 - Natihei, 8 ans, a participé vendredi à la finale de l'émission The Voice Kids. La jeune star polynésienne, coachée par Jenifer, a réussi à se hisser parmi les quatre finalistes, mais c'est Soan, le talent d'Amel Bent qui a récolté le plus de voix auprès du public.



Les "Natihei, Natihei, Natithei", ont résonné vendredi à la présidence. Plus d'une centaine d'élèves des écoles primaires de La Mission, de Fariimata et de Charles Viénot y étaient réunis pour apporter leur soutien à distance à leur camarade Natihei qui a participé à Paris la finale de The Voice Kids.



Le jeune chanteur de 8 ans a en effet passé avec brio toutes les étapes du télé crochet. Tout d'abord lors auditions à l'aveugle où son interprétation de "L'amour existe encore", une chanson de Céline Dion, a convaincu Patrick Fiori, Amel Bent, Soprano et Jenifer les quatre coachs de l'émission.



Natihei choisi alors de rejoindre l'équipe de Jenifer et franchit ensuite l'étape des battle. En demi-finale la jeune star polynésienne, benjamin du concours, livre de nouveau une performance saluée par sa coach Jenifer qui lui permet donc d'accéder à la finale de The Voice Kids.



"Natihei a déjà une belle technique à son jeune âge. Mais ce qui m'a le plus c'est l'émotion qu'il dans l'interprétation des chansons", a confié René Tamahaere, membre du groupe Maruao, qui a eu l'occasion de partager la scène avec le jeune talent.