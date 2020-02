Jeanfi en escale à Tahiti

Je suis en tournée depuis trois ans et c’est la cerise sur le gâteau

TAHITI, le 12 février 2020 -Jean-Philippe Janssens, alias Jeanfi, est originaire de Maubeuge. Il a d’abord été steward pendant près de 20 ans, avant de devenir humoriste. Sa carrière a littéralement décollé il y a deux ans, sans prévenir. Aujourd’hui, et c’est un rêve, l’artiste vient présenter son spectacle à Tahiti. (Lire aussi cette interview datée du 24 janvier).", dit-il à propos de son escale polynésienne. "La réalité est à la hauteur de ce qu’il avait pu imaginer, les couleurs, les odeurs, l’humidité, les paysages, la douceur des gens. C’est donc dans les meilleures dispositions qu’il s’apprête à monter sur scène d’autant qu’il se dit "flatté" d’être reconnu d’aussi loin, de savoir que des habitants d’une île lointaine s’intéressent à ce qu’il fait.Son spectacle "Jeanfi décolle" est autobiographique. En résumé il raconte "" avec pour fil rouge "". L’artiste avoue que cette dernière tient une très grande place dans sa vie, qu’elle l’a éclairé et continue de l’inspirer.", précise Jeanfi qui se rappelle par exemple la première fois qu’elle a pris l’avion en business classe ou bien qu’elle a rencontré Michel Drucker.Le spectacle consiste en un voyage émaillé d’anecdotes vécues tout au long de sa carrière. L’avion est un espace très particulier où des centaines de gens très différents, qui n’auraient jamais eu à se rencontrer sont assis les uns à côté des autres. Ce qui engendre de drôles de situations pour le personnel de bord amené à jouer les médiateurs.Les hôtesses et stewards sont également des confidents, "", des confidents voire des thérapeutes "". Sachant que pendant les trajets en avion "".Jeanfi rapporte, pour l’exemple, l’échange qu’il a eu avec un passager venu lui demander s’il devait ou non quitter sa femme pour sa maîtresse.Petit, il n’avait pas imaginé un jour faire rire des salles de spectacles entières. "" L’humour lui permettant de s’intégrer, de séduire "", affirme-t-il.Un jour le succès a frappé à sa porte après des mois de galères. "" Il a découvert le show business en général, le petit monde de l’humour en particulier. "." Malgré certaines injonctions entendues comme "", Jeanfi a tenu bon. Comme à ses débuts "".Il est en train d’écrire un deuxième spectacle qui racontera cette fois l’arrivée d’un Chti dans le show business.