Italo Ferreira et Vahine Fierro règnent sur Teahupo’o



Tahiti, le 30 mai 2024 – Le surfeur brésilien Italo Ferreira, champion olympique en titre, a rejoint Vahine Fierro sur la plus haute marche du podium de la Shiseido Tahiti Pro, ce jeudi, à Teahupo’o, deux couronnes particulièrement convoitées à moins de deux mois des Jeux olympiques à Hava’e. Retour sur cette ultime journée de compétition dans de superbes conditions de vagues, marquée en huitièmes de finale par l’élimination de Mihimana Braye par le finaliste et nouveau maillot jaune, le Hawaiien John John Florence, à seulement 0,14 point d’écart.



Troisième et dernière journée de compétition au sommet, ce jeudi, sous le soleil et dans les tubes de Teahupo’o, avec des conditions de vagues à la hauteur de l’événement avec des bombes en cascade. Pas moins de 15 séries masculines ont été disputées entre les meilleurs surfeurs mondiaux.



Le quintuple champion de l’étape, l’Américain Kelly Slater, a donné le ton de la journée en scorant un 9,73 en ouverture des huitièmes de finale face à l’Australien Ethan Ewing. À 52 ans, le titulaire d’une wild card à l’aube de sa retraite s’est finalement imposé dans les dernières secondes avec un 4,73, pour finir sur un score très serré de 14,46 contre 14,17. Même intensité lors de la troisième série, remportée par le champion olympique en titre, le Brésilien Italo Ferreira, avec un score de 16,60 contre 15,77 pour l’Américain Cole Houshmand.





Mihimana Braye s’incline en huitièmes

Dans le camp polynésien, la cinquième série était particulièrement attendue. Au lendemain de



Les deux surfeurs ont chuté sur leur première vague, nécessitant l'intervention de la Water Patrol pour Mihimana Braye. Casqué, il s'est rapidement lancé sur une vague notée 4,83 points, après un 1,70, contre 0,67 pour John John Florence. Après de longues minutes d'attente, Mihimana Braye s'est emparé d'un tube noté 5,33, suivi de trois vagues successives du Hawaiien à 8,17, 7 et 7,60. Encouragé par de nombreux supporters, Mihimana Braye a répliqué avec un 8,10.



À quatre minutes de la fin, les deux concurrents étaient donc au coude-à-coude à 15,77 contre 13,43 pour Mihimana Braye, sans priorité pour notre ‘aito. Après une chute de John John Florence, à moins de deux minutes de la fin, Mihimana Braye s'est emparé d'une vague notée 7,53 au terme d'un suspense insoutenable. La victoire a donc échappé de peu à notre champion local. Malgré sa combativité, il s’est incliné sur un score très serré de 15,63 contre 15,77 pour John John Florence, soit 0,14 point d'écart.



Bien qu’il n’ait pas réitéré sa performance de l’an dernier, où il s’était hissé jusqu’en quarts de finale, on peut saluer le superbe parcours de Mihimana Braye, passé par l’épreuve des Trials avant de s’imposer en repêchage face au numéro 1 mondial, l’Américain Griffin Colapinto, et de réussir à faire trembler John John Florence, passé maillot jaune dans la foulée.

Italo Ferreira et John John Florence en finale

Le spectacle a continué avec des quarts de finale de haute volée dans des conditions épiques, comme l’illustrent les scores. Le Marocain Ramzi Boukhiam est parvenu à se défaire du “king” Kelly Slater (17,13-16,66), réalisant sa meilleure performance cette année. Italo Ferreira est venu à bout de son compatriote brésilien, Yago Dora (17,83-15,87). John John Florence s’est imposé avec une longueur d’avance sur l’Indonésien Rio Waida (18,33-13,97). Pour finir, le Brésilien Gabriel Medina, qui avait scoré un 10 dans sa précédente série, atteignant un total presque parfait de 19,83, a récidivé en battant l’Australien Ryan Callinan (18,96-15,94).



En demi-finales, malgré une chute en ouverture, Italo Ferreira a mené la série avec deux meilleures vagues notées 7,60 et 5,67 (13,27) contre 7,17 et 1,33 (8,50) pour Ramzi Boukhiam, qui a perdu tout espoir en chutant dans son dernier tube. La série suivante a mal commencé pour John John Florence et le double champion du monde, Gabriel Medina, vainqueur à Teahupo’o en 2018, avec un restart faute de vague surfée pendant les dix premières minutes. Une fois lancé, le choc des titans a commencé par un tube noté 3,33 dans lequel Gabriel Medina s’est fait emporter, en sortant miraculeusement indemne avec l’intervention de la Water Patrol. John John Florence a répliqué par une vague quasi parfaite à 9,77. En tentant de remonter, le Brésilien a de nouveau chuté dans un tube, cédant l’avantage de la priorité au Hawaiien. Gabriel Medina est tout de même parvenu à prendre une vague, notée 5,67. John John Florence a creusé l’écart avec une vague à 6,50. En finissant avec un 8,33 pour Medina et un 8,23 pour Florence, le Hawaiien s’est adjugé la victoire sur un score final de 18 contre 14 pour le Brésilien.



Au coucher du soleil, le plan d'eau était en effervescence pour un duel final opposant Italo Ferreira à John John Florence, devenu papa quelques jours avant le début de la compétition. Dans cette ultime série de 40 minutes, John John Florence a chuté sur sa première vague (2,83), tandis qu'Italo Ferreira s'est emparé de la suivante, s'engouffrant dans un tube massif (8,93). Le Brésilien a continué sur sa lancée avec une deuxième vague notée 8,77 points. Il a ensuite perdu la priorité sur une troisième vague notée 1,50. John John Florence a tenté de revenir dans la course avec un tube à 7,83, mais ce n'était pas suffisant. En tentant d'améliorer son score, Italo Ferreira a cédé la priorité au Hawaiien, qui devait scorer un 9,87 pour prendre la tête de la série. À cinq minutes de la fin, John John Florence a disparu dans un superbe tube noté 9,33, avant de chuter sur une autre vague.



À 30 ans, Italo Ferreira a donc remporté sa première finale de l'année, et pour la première fois de sa carrière le trophée suprême à Teahupo'o, avec un score de 17,70 contre 17,16. Une victoire célébrée sur la scène de la pointe Fare Mahora, aux côtés de notre reine, Vahine Fierro !

Anne-Charlotte Lehartel

Les femmes à Teahupo’o

Tom Larcher Pendant un temps, les femmes avaient été écartées de cette étape du tour, le Tahiti Pro. La faute à des vagues trop massives, trop dangereuses, paraît-il. Mais elles réintègreront l’étape en 2022, en surfant la plupart du temps quand les prévisions ne sont pas trop massives, soi-disant “préservées” par la WSL. Pourtant, les athlètes féminines l’ont démontré : que ce soit Tatiana Weston-Webb et son superbe tube noté 10 ou Vahine Fierro et son parcours irréprochable tout au long de la compétition : les surfeuses ont leur place à part entière au line-up de Teahupo’o. En regardant le parcours de ces athlètes, même Michel Bourez se questionne : “Je ne comprends pas, c’est bizarre que les gens se rendent compte que maintenant que les filles ont leur place à ce line-up. Les girls de Tahiti l’ont montré depuis longtemps et les surfeuses de cette étape l’ont confirmé.” Et vu comment le niveau progresse d’année en année, le prochain Tahiti Pro s’annonce fort en émotions, chez les hommes comme chez les femmes.

Vahine Fierro, gagnante de la Shiseido Tahiti Pro 2024 : “On l’a fait tous ensemble” “Teahupo’o m’a envoyé les vagues, tout simplement ! Je me suis connectée avec la vague. J’avais l’impression d’être une magicienne : j’avais besoin d’une vague et elle est arrivée. J’ai quand même fait de belles chutes. J’ai cassé ma planche, mais je suis repartie à l’eau et je n’ai pas abandonné. J’avais un peu un esprit de guerrière et je suis arrivée jusqu’en finale. C’était incroyable et tellement spécial ! (…) Je n’arrive pas à croire que je suis sur scène avec le trophée. C’est un moment magique que je n’oublierai jamais. C’est la première compétition du CT que je gagne, à la maison, devant tous les gens que j’aime et avec le mana de chez nous. J’ai l’impression qu’on l’a fait tous ensemble.” ACL

Italo Ferreira, gagnant de la Shiseido Tahiti Pro 2024 : “J’attendais ce moment à Tahiti” “Pour moi, c’est une victoire vraiment spéciale. J’attendais ce moment à Tahiti, parce que j’ai pris plaisir à surfer ici ces dernières années et j’ai enfin eu la chance d’arriver en finale ! C’était une longue journée avec de belles vagues. J’ai essayé de performer dans chaque série pour finir par gagner. Face à John John, j’étais plutôt super confiant. Ce heat était vraiment spécial, car il est l’un des meilleurs dans les tubes. J’ai tout fait pour le battre, car dans d’autres séries, il m’avait battu plusieurs fois. C’était mon tour !” ACL

Ramzi Boukhiam, demi-finaliste : "Je reviens dans un mois pour les JO" “C’était ma première fois ici. Pour moi, c’est la meilleure vague du monde, la plus effrayante et la plus belle aussi. On a vu le potentiel de la vague aujourd’hui, franchement c’est le rêve. C’est le rêve ! Je suis trop content pour ma première année, j’aurais voulu faire mieux mais pour une première, c’est déjà pas mal. Et je reviens ici dans un mois pour les JO, donc on va envoyer.” TL

Michel Bourez, surfeur tahitien précédemment sur le CT : "Mihimana a fait tous les bons choix aujourd’hui" “Mihimana est tombé face à un des meilleurs tube riders au monde, John John, et John John a pu optimiser ses vagues. Quand il était dans les tubes, sa board a carrément slidé, et du point de vue de la tour des juges, il disparaissait complètement. Mihimana, lui, a fait beaucoup de bottom turns avant de rentrer dans les tubes, ce qui est bien, mais comparé à quelqu’un qui take off en dessous de la lèvre, les juges vont préférer ça. Mihimana a fait tous les bons choix aujourd’hui, mais c’est comme ça. Il y a des séries qui passent et des séries qui ne passent pas.” TL



Moetai Brotherson, président de la Polynésie française : “Une immense fierté et une prédiction pour les Jeux olympiques” “C’était un torrent d’émotions, parce que Vahine Fierro est de Huahine, comme moi. C’est beaucoup de fierté pour Vahine, Kauli, Mihimana, tous nos jeunes extraordinaires qui ont participé cette année. Et de voir dans l’eau aujourd’hui la future génération sur leurs planches qui regardaient les champions et analysaient les vagues, franchement, je pense que le surf a de belles années ici à Tahiti. Cette victoire, c’est une immense fierté pour la Polynésie et, je pense, une promesse et une prédiction pour les Jeux olympiques. Je suis persuadé qu’elle va gagner la médaille d’or !” ACL

Pascal Luciani, représentant de la WSL à Tahiti : “La légende de Vehiatua devient réalité” “On ne peut qu’être aux anges ! Personnellement, c’est la meilleure édition que j’ai vécue. On a eu de superbes conditions et, enfin, on a un représentant polynésien qui remporte le titre. Pour moi, c’est la légende de Vehiatua qui devient réalité : une fille des îles qui remporte une compétition à Teahupo’o. On a beaucoup d’espoir qu’un athlète masculin fasse de même. Le prochain enjeu, ce sont les JO. On espère réitérer l’exploit, voire deux médailles d’or pour les Polynésiens ! C’est la prochaine étape.” ACL

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 30 Mai 2024 à 21:55 | Lu 324 fois