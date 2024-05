Le sacre historique de Vahine Fierro à Teahupo'o !

Tahiti, le 29 mai 2024 - Elle a réalisé son rêve et celui des Polynésiens : ce mercredi matin, Vahine Fierro s'est hissée des quarts jusqu'en finale de la Shiseido Tahiti Pro à Teahupo'o, s'imposant face à la nouvelle leader du tour, la Costaricaine Brisa Hennessy. Une première en vingt-cinq ans de compétition à Hava'e, où aucun surfeur local n'avait réalisé cet exploit avant elle.



Après trois jours d'attente, la compétition a repris dans des conditions de vagues musclées, autour de 3 mètres. La matinée a démarré par une victoire écrasante en quarts de finale de Vahine Fierro sur la 3ème mondiale, l'Australienne Molly Picklum, avec un score de 3,17 à 15,13 points pour notre championne locale. Les demi-finales ont suivi, et Vahine Fierro n'a rien lâché jusqu'à la fin face à la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, 7ème mondiale. Malgré une chute et une planche cassée, la "reine de Teahupo'o" a pris la tête de cette série sous tension, marquée par un 10 à l'unanimité de Tatiana Weston-Webb, à cinq minutes de la fin. Encouragée par de nombreux spectateurs sur le plan d'eau, dont Kauli Vaast, et combative jusqu'au bout avec l'aide de son coach, le surfeur Français Jérémy Florès, vainqueur de l'étape en 2015, Vahine Fierro a surfé une dernière vague notée 9,63 à moins de deux minutes de la fin de la série, qui s'est additionnée à son 8 décroché plus tôt, lui octroyant la victoire et son ticket pour la finale avec un total de 17,70 contre 16,07 pour son adversaire.



Dans une ultime série de 40 minutes pour la finale féminine marquée par des vagues de plus en plus imposantes, Vahine Fierro a continué sur sa lancée avec engagement et talent, confirmant sa parfaite connaissance du spot. Après une première vague de Brisa Hennessy notée 5 points, Vahine Fierro s'est emparée d'une vague à 6,67. Une erreur stratégique de la Costaricaine sur sa vague suivante a laissé la priorité à Vahine Fierro, qui a patienté pendant de longues minutes avant de s'élancer sur une superbe vague notée 8,50. Avec un 7, Brisa Hennessy n'est pas parvenue à remonter. Vahine Fierro s'est donc imposée avec un score de 15,17 contre 12 pour Brisa Hennessy.



Grâce à cette victoire historique, Vahine Fierro devient la première surfeuse polynésienne à remporter la couronne de l'étape du championnat de la World Surf League à Teahupo'o, où aucun surfeur masculin n'a encore réussi à s'imposer. Une prouesse pleine de promesses pour l'équipe de France à deux mois des Jeux olympiques, qui devrait également inspirer Mihimana Braye dans sa prochaine série.