Incendie éteint à Paihoro

Tahiti, le 5 mars 2025 – Entre mardi et mercredi, pompiers et agents ont lutté de 9 h 30 jusqu’à 2 heures du matin contre les flammes au centre d’enfouissement technique (CET) de Paihoro. Les opérations ont repris dès 6 heures, ce mercredi. Le feu est considéré comme éteint depuis ce midi.





Soulagement à Paihoro.



Mais pas de répit pour les équipes de Fenua Ma et Enviropol, qui se laissent jusqu’à demain, jeudi, pour sécuriser la zone, l’objectif étant de pouvoir reprendre la collecte des déchets de Tahiti et Moorea dès vendredi.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 5 Mars 2025 à 16:30 | Lu 438 fois