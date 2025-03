​Incendie circonscrit à Paihoro

Tahiti, le 4 mars 2025 – Un casier d’ordures ménagères est en proie aux flammes depuis ce mardi matin. Une trentaine de pompiers et agents sont mobilisés sous une chaleur écrasante pour éteindre le feu en mutualisant les moyens. L’origine du sinistre est encore inconnue, mais les fusées de détresse et les appareils électroniques avec batterie mal triés constituent la quasi-totalité des départs de feu sur le site.





Un incendie s’est déclaré ce mardi matin, à 9 h 30, au centre d’enfouissement technique (CET) de Paihoro, à Taravao. Visible à plusieurs kilomètres à la ronde, une épaisse fumée se dégage du site, accompagnée de détonations. Les agents de Fenua Ma et Enviropol sont mobilisés sur place, aux côtés des pompiers de Taiarapu-Est et des communes voisines, dont Teva i Uta et Papara, soit une trentaine de personnes. Le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, s’est également rendu sur place dans la matinée pour effectuer un point de situation.



Situé au centre du site, c’est le casier 9B contenant des ordures ménagères issues du bac gris qui est touché. “Pour une raison encore inconnue, un objet a pris feu sur le côté et semble avoir explosé”, nous a indiqué Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma, présent sur place. Le feu se serait ensuite propagé sur la géomembrane en plastique noire qui sert de couverture temporaire pour diminuer l’impact des fortes pluies. À ce stade, la zone concernée par l’incendie est estimée à 2 000 ou 3 000 m2.





​Eau, terre et compactage

À midi, le feu était circonscrit. Le travail de coordination se poursuit entre les engins du site, chargés de compacter les déchets et de commencer à recouvrir certaines parties de terre pour étouffer le feu, et les lances à incendie des pompiers, qui interviennent sur deux fronts en simultané. “À notre niveau, on fait en sorte d’éviter que le feu se propage sur un autre casier. On connaît bien le site : on fait des manœuvres annuelles et on est intervenus sur plusieurs feux. Mais chaque incendie est différent : là, le vent souffle, la chaleur s’ajoute et le terrain est très pentu”, précise Manoa Chung, adjoint-chef du centre d’incendie et de secours de Taiarapu-Est. Les points d’eau étant situés en contrebas, les pompiers envisageaient de mutualiser leurs moyens (tuyaux, motopompe) pour optimiser l’apport. Pour l’heure, aucune intervention aérienne ne serait programmée.



Contrairement à l’incendie de septembre 2020, qui avait touché un casier contenant des déchets inertes favorables à la propagation des flammes, ce nouvel incendie se limiterait à la surface. “Là où on est confiant, c’est que les déchets ont été récemment installés et hyper compactés, donc avec les moyens mis en œuvre, entre les pompiers et les engins qui écrasent et étouffent les déchets, il y a peu de chances que le feu se propage à l’intérieur”, estime Benoît Layrle, qui reste toutefois vigilant, gardant en mémoire l’incendie de 2012 qui avait duré 48 heures. “En 2024, nous avons eu un peu plus de 40 départs de feu sur l’ensemble de nos sites, dont les deux tiers à Paihoro”, déplore le référent. Mal triés par les usagers, les fusées de détresse et les appareils électroniques avec batterie sont quasi systématiquement en cause.



Ce mercredi férié ne sera pas chômé à Paihoro. La zone concernée doit être recouverte de terre pour limiter les risques de reprise et sécuriser le site. L’objectif serait d’accueillir à nouveau des déchets à partir de vendredi. En attendant, la collecte est suspendue dans les communes membres du syndicat, soit l’essentiel de Tahiti et Moorea.



Une phase de surveillance et d’analyses suivra dans les prochains jours. Selon Benoît Layrle, bien qu’impressionnant, cet événement ne mettrait pas en péril l’étanchéité du casier.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 4 Mars 2025 à 15:20 | Lu 691 fois