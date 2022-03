Ice : Médéric et Smidt écopent de 7 ans ferme

Tahiti, le 10 mars 2022 – Le tribunal a prononcé jeudi des peines globalement plus sévères que requises, dans l’affaire de trafic d’ice entre Hawaii et Tahiti pour laquelle comparaissaient 14 prévenus depuis mardi, dont le multirécidiviste Coco Médéric.



Avec 14 prévenus, l’affaire a occupé la grande salle d’audience du palais de justice de Papeete deux jours en début de semaine. Jeudi, dans la foulée, le tribunal a visiblement décidé de taper fort. Le délibéré prononcé va au-delà des peines requises la veille. Dans cette affaire de trafic d’ice entre Hawaii et Tahiti, les deux principaux prévenus, Andrew Smidt et Médéric Tavaearii, dit Coco Médéric, sont condamnés à 7 ans de prison ferme avec maintien en détention pour des faits d’importation, usage et cession de stupéfiants, commis courant 2018 et 2019.



9 prévenus sur 14 en prison



Si Coco Médéric est déjà sous le coup d’une peine de 10 ans de prison ferme depuis juin dernier, Andrew Smidt accuse sa première condamnation. Les peines prononcées à l’encontre de ces deux “boss” du trafic sont cependant conformes aux réquisitions. En revanche, pour plusieurs des acteurs secondaires de ce vaste dossier de trafic de méthamphétamines, pompier, journaliste, agent de réservation, cuisinier, le tribunal va au-delà des demandes du ministère public. Si quatre des prévenus sont maintenus en détention pour des peines allant de 3 à 7 ans de prison, cinq mandats de dépôt ont été ordonnés jeudi à la barre, assortis de peines d’emprisonnement de 3 à 5 ans. Le tribunal ordonne en outre la confiscation de tous les scellés et des biens saisis durant l’instruction.



La justice s’était intéressée à ce vaste trafic de stupéfiants suite à une dénonciation. En l’absence de saisies d’ice, l’instruction s’est fondée sur des écoutes téléphoniques appuyées par les déclarations des personnes mises en cause, lors d’auditions.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 10 Mars 2022 à 15:26 | Lu 292 fois